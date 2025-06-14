İran, İSRAİL’e Sert Cevap Verecek

İRAN’IN MISILLEME SALDIRILARI

İran, İsrail’in sabaha karşı Tahran dahil birçok kente düzenlediği saldırılara misilleme olarak yanıt verdi. İsrail ordu radyosu, atılan füzelerden birinin Tel Aviv’deki Savunma Bakanlığı’nın yanına isabet ettiğini bildirdi.

DIPLOMATIK GÖRÜŞMELER

İran Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi’nin, İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği ifade edildi. Erakçi, İsrail’in İran’ın ulusal egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal eden, nükleer tesis ve yerleşim alanlarına yönelik eylemlerini uluslararası hukukun açık bir ihlali olarak değerlendirdi.

İTİDAL ÇAĞRILARINA CEVAP

Erakçi, İran’ın İsrail’e karşı başlattığı eylemlere karşılık yapılan itidal çağrılarının ‘haksız’ olduğunu vurguladı. “İran’ın İsrail’in saldırganlığına cevabı Birleşmiş Milletler Şartı’na uygun olarak sert ve kararlı olacak” dedi. Lammy ise bölgede artan gerginlikten duyduğu üzüntüyü dile getirip, tüm tarafların itidal göstermesi ve diplomasi yoluyla sorunların çözümü yönünde umutlu olduğunu belirtti.