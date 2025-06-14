İran, İSRAİL’e Sert Cevap Verecek

İSRAİL’İN SALDIRILARINA İRAN’DAN CEVAP

İran, İsrail’in sabaha karşı Tahran dahil birçok kentte gerçekleştirdiği saldırıların ardından karşı saldırılar yapıyor. İsrail ordu radyosu, atılan füzelerden birinin Tel Aviv’deki Savunma Bakanlığı’nın oldukça yakınında isabet ettiğini bildirdi.

İTİDAL ÇAĞRILARINA KARŞI TAVIR

İran Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi’nin, İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ile telefon görüşmesi yaptığı belirtildi. Erakçi, İsrail’in İran’ın ulusal egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal eden eylemlerini uluslararası hukukun açık bir ihlali olarak değerlendirdi. İran’ın İsrail saldırganlığına karşı yapmış olduğu eylemlerine yönelik itidal çağrılarının ‘haksız’ olduğunu dile getiren Erakçi, “İran’ın İsrail’in saldırganlığına cevabı Birleşmiş Milletler Şartı’na uygun olarak sert ve kararlı olacak” şeklinde konuştu. Lammy ise bölgede artan gerginlikten duyduğu üzüntüyü vurgulayarak, tüm tarafların itidal göstermesi ve diplomasi yoluyla sorunların çözülmesi konusunda umutlu olduklarını ifade etti.