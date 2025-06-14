İran-İsrail Gerilimi Tırmanıyor

ISRAİL-İRAN ÇATIŞMALARI GÜNDEMDE

Dünyanın dikkatleri, 13 Haziran gece yarısı başlayan İsrail ile İran arasındaki çatışmalara çevrildi. İsrail’in İran’ın pek çok şehrine gerçekleştirdiği ani hava saldırıları, Tahran’ı karşılık verme konusunda harekete geçirdi. Dün akşam saatlerinde İran, Tel Aviv’e balistik füzelerle saldırdı; İsrail ordusu bu eylemde İran’ın 150 füze kullandığını bildirdi.

SALDIRILAR DEVAM EDECEK

Bu sabah Tahran’da yeni patlamaların sesleri duyulurken, İran basınına bilgi veren üst düzey bir askeri yetkili, “İran’ın saldırıları sürecek” ifadesini kullandı. İsrail ordusu da karşı saldırılara devam edeceği yönünde açık bir mesaj iletti.

İRAN’DA KAYIPLAR BÜYÜYOR

İran medyası, İsrail’in gerçekleştirdiği saldırılarda 20’si çocuk olmak üzere 60 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Bu saldırıların hedefi arasında Tahran, Tebriz, İsfahan’daki Natanz nükleer tesisi, Loristan ve Kirmanşah kentleri yer alıyor. Natanz’da herhangi bir nükleer sızıntı bildirilmezken, İran kaynakları toplam ölü sayısının 78 olduğunu aktardı. Saldırılarda Iran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami ve altı nükleer bilim insanının da yaşamını yitirdiği bildirildi.

İSRAİL’DE DE KAYIPLAR VAR

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, “Tehlike ortadan kalkana kadar operasyonlar sürecek” açıklamasını yaparken, ordunun 200’den fazla savaş uçağıyla 100 noktayı hedef aldığı duyuruldu. İran’ın misillemesi sonucunda Tel Aviv’de Savunma Bakanlığı da dahil birçok bina hedef alındı. İsrail ordusu, enkaz altındaki kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ve 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 172’den fazla kişinin yaralandığını açıkladı.

İKİ ÜLKE ARASINDAKİ GERİLİM ARTMAKTA

İran ordusu, İsrail’e ilişik hava saldırısında iki İsrail uçağını düşürdüğünü öne sürdü; fakat bu iddialar İsrail tarafından reddedildi. Aynı zamanda, İsrail’in Mehrabad Havalimanı’na yaptığı saldırıda hangarın vurulduğu, ancak pistlerin zarar görmediği ifade edildi.

TÜM HIZIYLA SÜREN SAVAŞ

İran lideri Ali Hamaney, İsrail’in “aşağılık Siyonist rejim” olarak adlandırdığı eylemlerden kaçamayacağını belirtirken, “Silahlı kuvvetler kararlılıkla hareket edecek ve İran halkı bu konunun hafife alınmayacağından emin olsun” dedi. Bununla birlikte, İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ve Hava Kuvvetleri Komutanı Tomer Bar, İran’a yönelik operasyonların devam edeceğini ifade etti. Bar, yüzlerce hedef arasında birçok füze bataryasının imha edildiğini belirtti.

İSRAİL’DEN YENİ TEHDİTLER

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İran’ın misilleme saldırılarıyla “kırmızı çizgiyi aştığını” vurgulayarak, “Ayetullah rejimi iğrenç eylemleri için çok ağır bir bedel ödeyecek” diyerek tehditte bulundu. Bölgedeki gerginlik, İsrail’in İran’ın nükleer ve askeri altyapısını hedef almasıyla artarken, İran’ın balistik füze kapasitesini kullanması dikkat çekiyor.