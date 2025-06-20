İran, İsrail’in Beerşaba’ya Füze Attı

İRAN VE İSRAİL ARASINDAKİ SAVAŞTA YENİ GELİŞMELER

İran ile İsrail arasındaki “Yükselen Aslan Operasyonu” adı verilen savaş, 20 Haziran 2025’te 8. gününde önemli bir aşamaya geçti. İsrail, gece saatlerinde 60’tan fazla savaş uçağıyla İran’ın askeri sanayi tesislerine yönelik büyük bir hava harekâtı gerçekleştirdi. Bunun üzerine İran, İsrail’in güneyinde yer alan Beerşaba kentini balistik füzelerle hedef aldı. İran’ın saldırısında Nevatim Hava Üssü ve bir siber güvenlik merkezi vurulurken, İsrail’in hava savunma sistemi Demir Kubbe’nin başarı oranının yalnızca %65 olduğu belirlendi.

İRAN’IN BALİSTİK FÜZE SALDIRISI

İran’ın “Gerçek Vaat-3” operasyonu çerçevesinde fırlatılan balistik füzeler, Beerşaba’daki kritik hedeflere isabet etti. Nevatim Hava Üssü, İsrail Hava Kuvvetleri için büyük öneme sahip ve F-35 savaş uçaklarının konuşlandığı ana üslerden biri. İran devlet medyası, bu saldırının “İsrail’in nükleer ve askeri hedeflerine misilleme” olduğunu ortaya koydu. Ayrıca Beerşaba’daki bir siber güvenlik merkezinin de hedef alındığı bildirildi. Saldırı sırasında, Beerşaba’daki Soroka Hastanesi’nin de hasar gördüğü öğrenildi. İsrail acil durum servisi Magen David Adom, hastane saldırısında 32 kişinin yaralandığını aktardı. İran, hastanenin hedef olmadığını, bir IDF komuta merkezi ve istihbarat kampını vurmayı hedeflediklerini savundu. Ancak, İsrail Dışişleri Bakan Yardımcısı Sharren Haskel, İran’ı “sivil hedefleri kasten vurmakla” suçladı.

İSRAİL’İN CEVABI

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), gece boyunca 60’tan fazla savaş uçağıyla İran’ın askeri sanayi tesislerini hedef aldığını bildirdi. IDF sözcüsü Tuğgeneral Effie Defrin, operasyonun İran’ın balistik füze üretim kapasitesini ve askeri altyapısını “ciddi şekilde zayıflatmayı” amaçladığını vurguladı. Hedefler arasında Tahran yakınlarındaki füze üretim tesisleri, Kermanşah’taki bir askeri üs ve Devrim Muhafızları’na ait komuta merkezlerinin bulunduğu aktarıldı. Daha önce, Natanz ve İsfahan’daki nükleer tesislere yönelik saldırılar gerçekleştirildi.

DEMİR KUBBE HAVA SAVUNMA SİSTEMİ İLE İLGİLİ KAYGILAR

İsrail’in Demir Kubbe hava savunma sistemi, İran’ın son balistik füze saldırılarına karşı beklenenden daha düşük bir performans gösterdi. ABD’li bir yetkili, CBS News’e yaptığı açıklamada, Demir Kubbe’nin başarı oranının yalnızca %65 olduğunu kaydetti. Bu oran, sistemin kısa menzilli roketlere karşı %90’ın üzerinde başarı sağladığı geçmiş performansıyla kıyaslandığında dikkat çekici bir düşüş gösteriyor. IDF, İran’ın hipersonik Fettah-1 ve uzun menzilli Sejjil füzelerinin sistemin sınırlarını zorladığını kabul etti. İran’ın füzeleri, Tel Aviv, Hayfa ve Petah Tikva şehirlerine de hasar verdi. Reuters, Petah Tikva’da yerleşim bölgelerinde ciddi hasar raporladığını belirtti. İsrail, toplamda 400 füze ve 1.000 drone saldırısına maruz kaldığını, ancak yalnızca 35 füzenin şehir merkezlerine isabet ettiğini açıkladı.

ALİ ŞEMHANİ VE DİPLOMATİK GÖRÜŞMELER

İran lideri Ali Hamaney’in yakın müttefiki Ali Şemhani, saldırı sonrası durumu iyi olarak bildirildi. Şemhani, İran diplomasisinin yükselen yıldızlarından biriydi ve Suudi Arabistan ile diplomatik ilişkilerin yeniden tesis edilmesi için önemli anlaşmalarda Tahran’ı temsil etti. İran’da, 657 kişinin öldüğü, 2.037 kişinin yaralandığı belirtildi. Ayrıca, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, İran’ın Hondab bölgesindeki Arak ağır su üretim tesisinde hasar gördüğünü bildirdi.

RUSYA’DAN GELEN YORUMLAR

Rusya, İran ve ABD arasındaki gergin durum hakkında açıklamalarda bulundu. Kremlin’den yapılan açıklamada, İran’daki rejim değişikliğinin düşünülemeyeceği ifade edildi. Ayrıca, ABD’nin nükleer silah kullanması gibi haberlerin spekülasyondan ibaret olduğu belirtildi. Aynı zamanda, İran’ın Tahran’daki Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi’ye yönelik suikast girişiminin engellendiği bildirildi.