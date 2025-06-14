İran, İsrail’in saldırısına nasıl yakalandı?

SALDIRILARIN ARDINDAN İRAN’DAN MİSİLLEME

İsrail’in İran’ın nükleer ve askeri tesislerine yönelik düzenlediği saldırılara İran cevap olarak misilleme saldırılarına başladı. Karşılıklı saldırılar sürerken, ABD medyasında yer alan haberlere göre, İran’ın İsrail’in saldırısının bu pazar günü ABD ile İran arasında yapılması beklenen nükleer görüşmelerinden önce gerçekleşmeyeceğini düşündüğü ifade ediliyor. The New York Times (NYT) gazetesinin haberine göre, “Yetkililer İran’ın yaptığı yanlış hesabın İsrail’in saldırılarının bilançosunu artırdığını söylüyor.” İran’ın üst düzey liderleri, ABD ile nükleer görüşmelerin başarısız olması halinde İsrail’in saldırısının bir haftadan uzun bir süre sonra gerçekleşeceğini öngörüyordu. Habere kaynaklık eden altı İranlı yetkili ve iki İran Devrim Muhafızları Ordusu mensubunun anlatımına göre, “Ancak devasa bir yanlış hesap yaptılar.”

İRAN YETKİLİLERİNE GÖRE PROPOGANDA OLARAK GÖRÜLDÜ

İran yönetimine yakın kaynaklar, İranlı liderlerin, bu pazar günü Umman’da yapılması beklenen müzakereler öncesinde İsrail’in bir saldırı düzenleyeceğini düşünmediklerini belirtti. İsrail’in saldırabileceği yönündeki haberleri ise “İsrail propagandası” olarak değerlendirip ciddiye almadılar. Yetkililere göre, bu tür haberlerin İran’a müzakerelerde nükleer programı konusunda taviz vermesi için baskı yapma amacı taşıdığı öne sürüldü. Bu durum, önceden planlanan güvenlik önlemlerinin göz ardı edilmesine yol açtığı iddia ediliyor.

ASKERİ KOMUTANLARIN HATALARI

İsrail’in saldırısının gerçekleştirildiği gece, İran’ın üst düzey askeri komutanlarının güvenli yerlerde değil, kendi evlerindeydi. İddiaya göre, İsrail’in saldırısında yaşamını yitiren Devrim Muhafızları’nın Hava ve Uzay Birimi Komutanı Emir Ali Hacızade ile üst düzey personeli, tek bir yerde bir araya gelmemelerine dair talimatı göz ardı etti. Bu isimler, Tahran’daki bir askeri üste acil durum toplantısı yaparken İsrail’in düzenlediği saldırıda hayatlarını kaybetti.

HAVA SAVUNMA SORUNLARI

NYT’nin ulaştığı bilgiye göre, bazı yetkililer, saldırının ardından kızgın bir şekilde “Hava savunmamız nerede?” sorusunu dile getirdi. Bir yetkili, “İsrail nasıl olup da istediği her şeye saldırıp üst düzey komutanlarımızı öldürebiliyor ve biz bunu durduramıyoruz?” şeklinde bir endişe belirtildi. Yetkililer, İran’ın saldırının yakın olduğunu ve ortaya çıkan hasarı öngörememesinin istihbarat ve savunma zaafiyetlerinden kaynaklandığını sorguladı. Tahran’dan telefonla yapılan bir röportajda, Ticaret Bakanlığı Enerji Komitesi üyesi Hamid Hosseini, “İsrail’in saldırısı liderliği tamamıyla gafil avladı, özellikle de üst düzey askeri isimlerin ve nükleer bilim insanlarının öldürülmesi…” ifadesini kullandı.

Hosseini, ayrıca İsrail’in İran’ın güvenlik ve ordu yapısına açık bir şekilde sızmış olmasının yetkilileri şok ettiğini ifade etti. İsrail’in, İran’ın askeri ve nükleer hedeflerine yönelik operasyonlar gerçekleştirdiği ve saldırı öncesinde oluşturdukları patlayıcı insansız hava aracı üssünü aktif hale getirdikleri belirtildi. Ayrıca, İran’da yapılan Ulusal Güvenlik Konseyi Toplantısı hakkında detaylar da paylaşıldı. İddiaya göre, dini lider Ayetullah Ali Hamaney, toplantıda intikam isteğini dile getirirken aceleci kararlar alınmaması gerektiğini vurguladı. Toplantıda, İran’ın misilleme yapma şekli ve zamanı üzerine görüş ayrılıkları yaşandığı ifade ediliyor. Gazete tarafından konuşan bir yetkili, İsrail’in İran’ın altyapısına ya da su ve enerji santrallerine saldırması durumunda bunun protestolara yol açabileceğini belirtti.