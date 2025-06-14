İran, İsrail’in Saldırısına Nasıl Yakalandı?

İran, İsrail’in nükleer ve askeri tesislerine yönelik düzenlediği saldırıların ardından misilleme saldırıları başlattı. Devam eden karşılıklı saldırılarda, ABD medyasına yansıyan bilgilere göre, İran, İsrail’in saldırısının pazar günü ABD ile İran arasında planlanan nükleer görüşmelerinden önce gerçekleşmeyeceğini düşünüyordu. The New York Times (NYT) gazetesinin haberine göre, “Yetkililer İran’ın yaptığı yanlış hesabın İsrail’in saldırılarının bilançosunu artırdığını söylüyor.” İran’ın üst düzey yöneticileri, nükleer görüşmelerinin başarısız olması durumunda, İsrail’in hamlesinin bir haftadan fazla sonra olacağını öngörüyordu. Altı İranlı yetkili ve iki Devrim Muhafızları Ordusu mensubunun verdiği bilgilere göre, “Ancak devasa bir yanlış hesap yaptılar” değerlendirmesine yer verildi.

İRAN YETKİLİLERİ SÖYLEYİCİ OLDU

İran yönetimine yakın kaynakların verdiği bilgilere göre, İranlı liderler, bu pazar günü arabulucu ülke Umman’da yapılması beklenen yeni müzakereler öncesinde İsrail’in saldırı düzenlemesini beklemiyordu. İsrail’in potansiyel saldırılarına dair haberler ise, “İsrail propagandası” olarak geçiştirildi. Bu haberlerin, İran’a müzakerelerde nükleer programı konusunda taviz vermesi için baskı yapma amacı taşıdığı belirtildi. Yetkililere göre, bu nedenle önceden planlanan tedbirler göz ardı edildi.

İSRAİL’İN SALDIRISI VE TAHAN’DAKİ YETKİLİLER

Hassas konu nedeniyle isimleri açıklanmayan kaynaklardan edinilen bilgilere göre, İsrail’in saldırdığı gece İran’ın üst düzey askeri komutanları güvenli evlerde değil, kendi evlerindeydi. İddiaya göre, İsrail’in saldırılarında hayatını kaybeden Devrim Muhafızları Hava ve Uzay Birimi Komutanı Emir Ali Hacızade ve diğer üst düzey personel, bir araya gelmemesi gerektiği yönündeki talimatı göz ardı ettiler. Bu kişiler, Tahran’daki bir askeri üste acil durum toplantısı yaparken meydana gelen saldırıda yaşamını yitirdi.

İSTİHBARAT VE SAVUNMA ZAAFLARI

NYT’nin ulaştığı özel mesajlarda, bazı yetkililerin kızgın bir şekilde “Hava savunmamız nerede?” diye sordukları görüldü. Bir yetkili, “İsrail nasıl oluyor da istediği her şeye saldırıp üst düzey komutanlarımızı öldürebiliyor ve biz bunu durduramıyoruz?” diye sordu. Yetkililer, İran’ın saldırının meydana geleceğini öngörememesinin altında yatan istihbarat ve savunma zaaflarını sorguladı. Tahran’dan telefonla röportaj veren Ticaret Bakanlığı Enerji Komitesi üyesi Hamid Hosseini, “İsrail’in saldırısı liderliği tamamıyla gafil avladı, özellikle de üst düzey askeri isimlerin ve nükleer bilim insanlarının öldürülmesi. Bu, düzgün bir hava savunması eksikliğimizi ve onların kritik bölgelerimizi bombalama kabiliyetini ortaya koydu.” şeklinde konuştu.

İSRAİL’İN SALDIRILARI VE ETKİLERİ

Hosseini, İsrail’in İran’ın güvenlik ve ordu yapısına sızmasının yetkililer üzerinde şok etkisi yarattığını belirtti. İsrail’in, İran’a ait askeri ve nükleer hedeflere yönelik planlarını hayata geçirdiği ve saldırılardan önce kurulmuş patlayıcı insansız hava aracı (İHA) üssünü aktif hale getirdiği ifade edildi. İran’da dün sabah gerçekleştirilen Ulusal Güvenlik Konseyi Toplantısı’na dair detaylar da paylaşıldı. İddialara göre, İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, toplantıda intikam istedi ancak aceleci davranmaktan kaçındı. Toplantıda, İran’ın misilleme yapma yönteminin ve zamanının belirlenmesine dair ayrılıklar yaşandı. Gazeteye konuşan bir yetkili, “İsrail’in İran’ın altyapısına veya su ve enerji santrallerine saldırması halinde bunun protestolara neden olabileceği” yönündeki görüşün de toplantıda gündeme geldiğini söyledi.