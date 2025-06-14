Dünya

İran, İsrail’in Uçaklarını Vurdu

iran-israil-in-ucaklarini-vurdu

İSRAİL’İN SALDIRILARINA CEVAP GELDİ

İsrail’in İran’ın nükleer tesislerine yönelik gerçekleştirdiği saldırılara İran tarafından anında yanıt verildi. İran Silahlı Kuvvetleri Halkla İlişkiler Birimi, İsrail’e karşı başlatılan misilleme saldırısına dair resmi bir açıklama yaptı. Bu açıklamada, İran hava savunma sistemlerinin, İsrail’e ait iki F-35 ve bir F-16 savaş uçağının yanı sıra çok sayıda insansız hava aracını başarıyla hedef alarak imha ettiğini bildirdi.

PİLOTLARA İLİŞKİN BİLGİ YETERSİZLİĞİ

Saldırıda vurulan uçakların pilotlarının durumu hakkında henüz net bir bilgiye ulaşılamadığı ifade edildi. Ayrıca, olayla ilgili olarak soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

ÖNEMLİ

Dünya

İran Ordusu, Saldırılara Misilleme Yaptı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ülkesinin İran halkına karşı bir mücadele yürütmediğini belirtti.
Ekonomi

Yeni Kriz, Küresel Piyasalarda Şok Yarattı

İran'ın İsrail'e düzenlediği füze saldırısının ardından altın fiyatları zirveye yaklaşırken, petrol fiyatları yeni bir rekor kırdı ve ABD borsa endeksleri olumsuz etkilendi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.