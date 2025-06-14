İran, İsrail’in Uçaklarını Vurdu

İSRAİL’İN SALDIRILARINA CEVAP GELDİ

İsrail’in İran’ın nükleer tesislerine yönelik gerçekleştirdiği saldırılara İran tarafından anında yanıt verildi. İran Silahlı Kuvvetleri Halkla İlişkiler Birimi, İsrail’e karşı başlatılan misilleme saldırısına dair resmi bir açıklama yaptı. Bu açıklamada, İran hava savunma sistemlerinin, İsrail’e ait iki F-35 ve bir F-16 savaş uçağının yanı sıra çok sayıda insansız hava aracını başarıyla hedef alarak imha ettiğini bildirdi.

PİLOTLARA İLİŞKİN BİLGİ YETERSİZLİĞİ

Saldırıda vurulan uçakların pilotlarının durumu hakkında henüz net bir bilgiye ulaşılamadığı ifade edildi. Ayrıca, olayla ilgili olarak soruşturmanın devam ettiği bildirildi.