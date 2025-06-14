İran, İsrail’in Uçaklarını Vurdu

İSRAİL’İN SALDIRILARINA CEVAP GELDİ

İsrail’in İran’ın nükleer tesislerine yönelik düzenlediği saldırılara yanıt gecikmedi. İran Silahlı Kuvvetleri Halkla İlişkiler Birimi, İsrail’e yönelik başlatılan misilleme saldırısıyla ilgili yazılı bir açıklama gerçekleştirdi. Açıklamada, İran hava savunma sistemlerinin, İsrail’e ait iki F-35 ve bir F-16 savaş uçağıyla birlikte çok sayıda insansız hava aracını başarıyla hedef alarak imha ettiği ifade edildi.

PİLOTLARLA İLGİLİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Vurulan uçakların pilotlarına dair henüz kesin bir bilgiye ulaşılamadığı aktarıldı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.