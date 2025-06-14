İran, İsrail’in Uçaklarını Vurdu

İsrail’in İran’ın nükleer tesislerine yaptığı saldırılara karşılık gelen misilleme gecikmedi. İran Silahlı Kuvvetleri Halkla İlişkiler Birimi, İsrail’e karşı başlatılan misilleme saldırısına dair yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, İran hava savunma sistemlerinin İsrail’e ait iki adet F-35 ve bir adet F-16 savaş uçağının yanı sıra çok sayıda insansız hava aracını başarıyla hedef alarak imha ettiği bildirildi.

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Vurulan uçakların pilotlarına dair henüz kesin bir bilgi elde edilemediği ifade edildi. Olayla ilgili sürdürülen soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.