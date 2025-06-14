Dünya

İran, İsrail’in Uçaklarını Vurdu

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İSRAİL’İN SALDIRISINA CEVAP VERİLDİ

İran, İsrail’in nükleer tesislerine yönelik gerçekleştirdiği saldırılara anında misillemede bulundu. İran Silahlı Kuvvetleri Halkla İlişkiler Birimi, bu misilleme saldırısına ilişkin bir yazılı açıklama yaptı.

HEDEF ALINAN UÇAKLAR

Açıklamada, İran’a ait hava savunma sistemlerinin, İsrail’e ait iki F-35 ve bir F-16 savaş uçağının yanı sıra birçok insansız hava aracını başarıyla hedef alarak imha ettiği bildirildi.

PİLOTLARA DAİR BİLGİ YOK

Vurulan uçakların pilotlarına dair henüz net bir bilgi bulunmadığı ifade edilirken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği aktarılıyor.

ÖNEMLİ

Dünya

İran, İsrail’in Saldırısını Hesaplayamadı mı?

İranlı yetkililer, İsrail’in beklenmedik saldırısını zamanında tahmin edemediklerini belirtti. Öte yandan, İranlı komutanın askeri operasyon sırasında hayatını kaybettiği bildirildi.
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