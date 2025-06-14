İran, İtelmen Cevap Verecek

İRAN’DAN MİSİLLEME SALDIRILARI

İran, İsrail’in sabah saatlerinde Tahran dahil birçok kente düzenlediği saldırılara karşılık misilleme saldırıları gerçekleştirdi. İsrail ordu radyosu, füzelerden birinin Tel Aviv’deki Savunma Bakanlığı yakınlarına isabet ettiğini bildirdi.

İRAN’IN ULUSAL EGEMENLİĞİNE SALDIRI

İran Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi’nin İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ile telefonda görüştüğünü duyurdu. Erakçi, İsrail’in İran’ın ulusal egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal eden nükleer tesisleri ve yerleşim alanlarına yönelik saldırılarını uluslararası hukukun açık bir ihlali olarak değerlendirdi.

İTİDAL ÇAĞRILARINA CEVAP

Erakçi, İran’ın İsrail’in saldırganlığına karşılık vermesinin gerekliliğine dikkat çekti. Bu bağlamda, itidal çağrılarının ‘haksız’ olduğunu ifade eden Erakçi, “İran’ın İsrail’in saldırganlığına cevabı Birleşmiş Milletler Şartı’na uygun olarak sert ve kararlı olacak” dedi. Lammy ise bölgede artan gerginlikten duyduğu kaygıyı dile getirerek, tüm taraflardan sorunların çözümünde itidal ve diplomasi yoluna gitme çağrısında bulundu.