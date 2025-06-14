Dünya

İran, İtidal Çağrılarını Red Etti

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İRAN’DA MİSİLLEME SALDIRILARI

İran, sabah saatlerinde İsrail’in başta Tahran olmak üzere birçok şehre düzenlediği hava saldırılarının ardından misilleme olarak saldırılar gerçekleştirdi. İsrail ordu radyosuna göre, atılan füzelerden birinin Tel Aviv’deki Savunma Bakanlığı’nın oldukça yakın bir noktasına isabet ettiği aktarıldı.

TÜM ÇABALARA RAĞMEN İTİDAL ÇAĞRILARI REDDEDİLDİ

İran Dışişleri Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ile telefonda görüştü. Erakçi, İsrail’in İran’ın ulusal egemenliğine ve toprak bütünlüğüne karşı gerçekleştirdiği eylemleri uluslararası hukukun açık bir ihlali olarak değerlendirdi. Ayrıca, İran’ın bu tür saldırganlıklara karşı vereceği yanıtın sert ve kararlı olacağını, itidal çağrılarının “haksız” olduğunu ifade etti. Lammy ise, bölgede artan gerginlikten duyduğu üzüntüyü dile getirerek tüm tarafların sorunları çözmek için itidal ve diplomasi yoluyla çaba göstermesi gerektiğini vurguladı.

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