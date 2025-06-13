İran Kaynakları: ‘Natanz Radyasyon Sızıyor’

İRAN’NIN NÜKLEER TESİSİNDEKİ RADIYASYON SIZINTISI

İsrail’in hedef aldığı Natanz Uranyum Zenginleştirme Sahası, hava saldırıları ile delindi ve bu olay sonrası nükleer tesisin radyasyon sızdırdığı bildirildi. Ancak İran kaynakları, yer altında bulunan nükleer tesisin dışarıya herhangi bir radyasyon sızdırmadığını yineledi. Aynı zamanda, sızıntının kontrol altına alındığı ifade edildi.

NÜKLEER ENERJİ ORGANİZASYONU AÇIKLAMADA BULUNDU

İran Nükleer Enerji Organizasyonu, “Natanz üssündeki radyasyonu temizledikten sonra durumu değerlendirmemiz gerekiyor” açıklamasında bulundu. İran kaynakları ayrıca, “Fordow zenginleştirme sahası tamamen güvenlidir, İran’ın mevcut zenginleştirilmiş uranyum stoku da güvenlidir” bilgisini paylaştı. Bu durum, İran’ın daha önce hedef almış olduğu nükleer tesislerinde ilk kez radyasyon sızdığını kabul etmesi anlamına geliyor.

NÜKLEER TESİSLERİN SON DURUMU

İran’daki tüm nükleer tesislerin mevcut durumu hala merak konusu olarak değerlendiriliyor. Bu gelişmeler, uluslararası toplumun İran’ın nükleer faaliyetleri konusundaki endişelerini artırıyor.