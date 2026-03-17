İran Lideri Hamaney Barış Görüşmelerine Kapıyı Kapattı

İran’ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney’in, ABD ve İsrail ile olası barış müzakerelerine kesinlikle kapı kapattığı belirginleşti. Üst düzey bir İranlı yetkilinin Reuters’a yaptığı açıklamaya göre Hamaney, aracı ülkeler aracılığıyla gelen önerileri reddederek “barış için doğru zaman olmadığını” ifade etti. Hamaney’in görüşüne göre, ABD ve İsrail’in önce sahada yenilmesi ve İran’a tazminat ödemesi gerektiği öne sürülüyor. Bu yaklaşım, bölgedeki gerginliğin daha da artacağına dair yorumlanıyor.

YENİ LİDERİN SERT MESAJLARI

Mücteba Hamaney, Şubat ayı sonunda eski lider Ali Hamaney’in hayatını kaybetmesinin hemen ardından göreve geldi. Yeni liderin atamasıyla birlikte İran yönetiminde daha sert bir tutumun benimsendiği değerlendiriliyor. Hamaney’in ilk mesajlarında savaşın devam edeceği ve geri adım atılmayacağı vurgusu öne çıkmıştı. İran yönetimi ayrıca Hürmüz Boğazı’nı kapatma ve ABD hedeflerine karşı saldırı tehditleriyle dikkatleri üzerine çekmişti.

DİPLOMASİ KAPISI KAPANIYOR

ABD tarafından zaman zaman müzakere çabaları sinyal verse de, İran cephesinden gelen son mesajlar diplomatik çözüm ihtimalini zayıflatmaya devam ediyor. İran yönetimi, ABD ile yeniden görüşme isteğinin şu aşamada gündemde olmadığını daha önce de açıklamıştı. Uzmanlar, İran’ın “önce sahada sonuç” yaklaşımının, savaşın kısa vadede sona ermeyeceğini ortaya koyduğunu belirtiyor.

BÖLGEDE GERİLİM ARTMAKTA

İran ile İsrail ve ABD arasında 28 Şubat’ta başlayan savaş, hızla bölge genelinde yayıldı. Hava saldırıları, füze atışları ve enerji altyapısına yönelik saldırılar, Orta Doğu’da büyük bir istikrarsızlık yaratarak tırmanan gerilimleri daha da artırdı. Son gelişmeler, İran yönetiminin daha da sertleştiğini ve barış olasılığının giderek zayıfladığını gözler önüne seriyor.

MÜCTEBA HAMANEY KİMDİR?

Mücteba Hamaney, İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’in ikinci oğludur ve İran siyasetinde uzun yıllardır etkili bir isim olarak öne çıkmaktadır. 1969 yılında Meşhed’de doğan Hamaney, dini eğitimini Kum kentindeki medreselerde tamamladı. Resmi bir devlet görevi olmasa da, Devrim Muhafızları ve muhafazakâr siyasi çevrelerle olan yakın ilişkileri sayesinde önemli bir siyasi figür olarak değerlendiriliyor. Hamaney’in adı, İran’ın iç siyasi dengeleri ve dini liderlik tartışmaları çerçevesinde sıkça gündeme gelmektedir.

İRAN’A YAPILAN SALDIRILAR

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler devam ederken, 28 Şubat’ta İran’a askeri saldırı başlatmış durumda. İran, İsrail’in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn gibi bölge ülkelerine belirlediği hedeflere saldırılar düzenleyerek karşılık vermiştir. ABD-İsrail operasyonlarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney de dahil olmak üzere çok sayıda üst düzey yetkili hayatını kaybetmiştir. İranlı yetkililere göre, bu saldırılarda ölü sayısı 1348’i aşıp, yaralı sayısı ise 17 bini geçmiştir.