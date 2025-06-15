İran Lideri Hamaney’den İsrail’e İbranice Mesaj

İSRAİL’İN İRAN’A ŞİDDETLİ SALDIRILARI

İsrail, dün gece İran’ın Tahran dahil 6 kentine yönelik yoğun bir saldırı gerçekleştirdi. Bu saldırılara yanıt olarak, İran füzelerle karşılık verdi. Hamaney’in X hesabında paylaşılan mesajda, İsrail’e fırlatılan ve Tel Aviv’deki hedefleri vuran füzelerin görüntüleri yer aldı. Mesajda, İbranice ve Farsça “çaresiz kalacaksınız” ifadesi yer aldı.

ÇATIŞMALARI BAŞLATAN SALDIRI

İsrail’in İran’a düzenlediği ağır saldırılar, 13 Haziran’da İran’ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesislerin yanı sıra ordunun üst komuta kademesini hedef alarak başladı. Saldırılar sonucunda, İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı hayatını kaybetti. Sivil kayıpların ise toplamda 78 olduğu açıklandı. İran ordusunun İsrail’e gerçekleştirdiği balistik füzeli misillemede 41 kişinin yaralandığı bildirildi. Türkiye dahil birçok ülke, İsrail’i sert bir dille kınadı.