İran Lideri, “Hayattayım” Dedi!

İSRAİL’NİN GENCİ KAPSAMLI SALDIRILARI

İsrail, 13 Haziran’da İran’daki birçok nükleer tesis başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesine geniş bir saldırı düzenledi. Bu saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile birlikte 9 nükleer bilim insanı hayatını kaybetti. İran Sağlık Bakanlığı, 15 Haziran tarihinde yaptığı açıklamada, İsrail’in saldırılarında toplam sivil can kaybının 224 olduğunu ve yaralı sayısının 1277’den fazla olduğunu bildirdi. İran ordusunun İsrail’e yaptığı balistik füzeli misillemede ise 25 kişinin öldüğü, 500’den fazla kişinin yaralandığı ifade edildi.

SAVAŞIN SONU İÇİN BEKLENTİ

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, savaşın sona ermesi için tek yolun İsrail’in koşulsuz şekilde saldırılarını durdurması olduğunu vurguladı. Pezeşkiyan, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, “Biz her zaman barış ve huzurdan yana olduk. Ancak mevcut durumda dayatılan savaşın sona ermesinin tek yolu, düşmanın koşulsuz şekilde saldırılarını durdurması ve siyonist teröristlerin maceracılıklarına sonsuza dek son verilmesi için kesin bir güvence verilmesidir. Aksi takdirde, düşmana vereceğimiz yanıtlar daha sert ve pişman edici olacaktır.” şeklinde ifadelerde bulundu.

ŞEMHANİ’DEN İYİ HABER

İran devlet medyası, İsrail saldırısında yaralanan İran lideri Ali Hamaney’in yakın müttefiki Ali Şemhani’nin sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi. Şemhani, halka gönderdiği mesajında “Hayattayım ve feda olmaya hazırım” dedi. Daha önceki haberlerde, Şemhani’nin saldırılarda hayatını kaybettiği öne sürülmüştü. Ali Şemhani, İran’ın Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney’in yakın yardımcılarından biri olarak birçok önemli görevlerde yer aldı. 2013 yılından itibaren on yıl boyunca ülkenin en üst düzey ulusal güvenlik yetkilisi olarak görev yaptı.

ABD ASKERİ TAKVİYESİ

Washington’un “İran’a saldırılara dahil olacağı” yönündeki tartışmaların ortasında, ABD ordusunun Orta Doğu’daki üslerine sayısız askeri kargo uçağı ile takviye yapıldığı bildirildi. “Flight Radar” sitesinin haritasına göre, son 24 saatte Avrupa’nın çeşitli bölgelerinden kalkan ABD Hava Kuvvetleri’ne ait yaklaşık 20 askeri kargo uçağı Orta Doğu’daki üslerde indi. Uluslararası basında çıkan haberlere göre, ABD, Orta Doğu’daki üslerine ilave hava savunma sistemleri de dahil olmak üzere askeri ekipman takviyesi gerçekleştirdi. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, 17 Haziran’da Orta Doğu bölgesine “ek kabiliyetlerin konuşlandırılması” talimatını verdi. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran ile müzakerelerin olasılığının yüksek olduğu sebebiyle, İran ile ilgili saldırı yapılacak mı kararıyla ilgili olarak iki hafta içinde net bir karar vereceğini açıkladı.