İran Lideri’nden İsrail’e Sert Yanıt

İRAN CUMHURBAŞKANI’NDAN SERT AÇIKLAMALAR

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İsrail’in İran’ın askeri üslerine düzenlediği saldırı hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Pezeşkiyan, “Savaş peşinde değiliz, ancak ülkemizi ve milletimizi savunacağız. Siyonist rejimin saldırısına uygun karşılığı vereceğiz” ifadelerini kullandı.

İRAN’IN SAVUNMA STRATEJİSİ

Cumhurbaşkanı’nın açıklamaları, İran’ın savunma stratejisinin ne yönde ilerleyeceğine dair bir işaret olarak değerlendiriliyor. İran, askeri üslerine yönelik saldırılar karşısında kendi topraklarını koruma konusundaki kararlılığını vurguluyor.