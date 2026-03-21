İran Meclisi Hürmüz Boğazı Ücretli Geçiş Tasarısını Görüşüyor

Yasalaşacak Geçiş Ücreti Düzenlemesi

Yarı resmi bir haber ajansına açıklamalarda bulunan Meclis Ekonomi Komisyonu Üyesi Said Rahmetzade, İran’ın Hürmüz Boğazı’ndaki gemilerden alınacak geçiş ücreti ile ilgili olarak hazırladığı yasa tasarısını anlattı. Rahmetzade, boğazlardan geçiş ücretinin “dünyadaki birçok önemli denizcilik güzergahında yaygın bir uygulama” olduğunu belirtti. Ayrıca, bu düzenlemenin “ülkenin gelir kaynaklarını güçlendirmeye ve bu güzergahtaki güvenlik ve denizcilik hizmetleri seviyesini iyileştirmeye yardımcı olabileceğini” ifade etti. Bu çerçevede, Meclis’in, Hürmüz Boğazı’ndan güvenli geçiş için ücret alınmasını öngören yasa tasarısını onaylama noktasında hazırlık içinde olduğu belirtildi.

Hürmüz Boğazı’nda Gemi Geçişleri

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları karşısında İran, misilleme eylemlerine devam etmekte ve bu bağlamda Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı’nı söz konusu ülkelerle bağlantılı gemilere kapattı.

Gündem

Nicolo Zaniolo’ya Udinese’den Önceki Satın Alma Planı

Galatasaray'ın Udinese'ye kiraladığı Nicolo Zaniolo'nun, İtalyan kulübü tarafından satın alma opsiyonunun kullanılacağı öne sürüldü.
Gündem

Süper Lig Ertelenen Maçların Tarihleri Belli Oldu

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında ertelenen maçların tarihleri belirlendi. Yeni takvim futbolseverler için merakla bekleniyor.
Gündem

TFF 29 İlde DEAŞ Terör Örgütüne Operasyon Düzenledi

29 ilde gerçekleştirilen terör operasyonlarında 139 DEAŞ şüphelisi gözaltına alındı; 14'ü tutuklanırken, 9'unun adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı bildirildi.
Gündem

Polis Ekiplerine Silah Doğrultan Zanlı Yakalandı

Bursa'da, kadına şiddet ihbarı sonrasında durdurulan araçtan inen bir şahıs, sürücü Meryem Altaş'ı silahla vurup öldürdü. Zanlı, polise silah doğrulturken etkisiz hale getirildi.
Gündem

Kubilay Kaan Kundakçı Cinayetinde Şok Gelişmeler

Rapçi Vahap Canbay, sevgilisi Aleyna Kalaycıoğlu ile barışmak için futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'yı arabulucu olarak kullanırken, Kundakçı bir saldırıda ağır yaralandı ve hayatını kaybetti. Katil, ünlü armatörün oğlu.