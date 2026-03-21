İran Meclisi Hürmüz Boğazı Ücretli Geçiş Tasarısını Görüşüyor

Yasalaşacak Geçiş Ücreti Düzenlemesi

Yarı resmi bir haber ajansına açıklamalarda bulunan Meclis Ekonomi Komisyonu Üyesi Said Rahmetzade, İran’ın Hürmüz Boğazı’ndaki gemilerden alınacak geçiş ücreti ile ilgili olarak hazırladığı yasa tasarısını anlattı. Rahmetzade, boğazlardan geçiş ücretinin “dünyadaki birçok önemli denizcilik güzergahında yaygın bir uygulama” olduğunu belirtti. Ayrıca, bu düzenlemenin “ülkenin gelir kaynaklarını güçlendirmeye ve bu güzergahtaki güvenlik ve denizcilik hizmetleri seviyesini iyileştirmeye yardımcı olabileceğini” ifade etti. Bu çerçevede, Meclis’in, Hürmüz Boğazı’ndan güvenli geçiş için ücret alınmasını öngören yasa tasarısını onaylama noktasında hazırlık içinde olduğu belirtildi.

Hürmüz Boğazı’nda Gemi Geçişleri

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları karşısında İran, misilleme eylemlerine devam etmekte ve bu bağlamda Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı’nı söz konusu ülkelerle bağlantılı gemilere kapattı.