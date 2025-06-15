İran Medyası Hayfa’ya Füze Attı

İRAN’DAN İSRAİL’E FÜZE SALDIRISI BAŞLADI

İran Devleti, İsrail’e yönelik füze saldırısının başlatıldığını açıkladı. Bu gelişmenin hemen ardından İsrail Ordusu, hava savunma sistemlerinin saldırılara karşı alarm durumuna geçtiğini belirtti.

TELEVİZYONDA SİRENLERİN SESİ YANKILANDI

Füzeler, Tahran menzilinden fırlatılmaya başlandı ve ilk füzeler Tel Aviv semalarına ulaşmış durumda. İsrail’in Demir Kubbe sistemi, gelen füzelere karşı koymaya çalışıyor. Füze ateşlenmesi sırasında Tel Aviv’de sirenler çalmaya başladı ve şehirdeki durum bir anda gerginleşti.

İHA VE FÜZE KULLANIMI GÖRÜLDÜ

İran’ın medya kuruluşları, Hayfa ve Kuzey İsrail bölgelerine birçok füzenin isabet ettiğini bildirdi. İran devlet televizyonu, bu saldırılarda insansız hava araçları (İHA) ve füzelerin kullanıldığını belirtti. Saldırının başlangıcı ile birlikte, İsrail’in tüm bölgelerinde alarm durumu ilan edildi. Hedefler arasında İsrail’in başkenti Tel Aviv’in yanı sıra, işgal altındaki Filistin’in önemli yerleri de bulunuyor. Operasyonun, İsrail’in İran’a yönelik hava saldırılarına yanıt olarak gerçekleştirildiği ve İran topraklarında hayatını kaybeden komutanlar, nükleer bilim adamları ile sivillerin intikamını içerdiği vurgulanıyor.

İSRAİL ORDUSU YEMEN YERİNE SALDIRI DÜZENLEDİ

İsrail Ordusu, İran füzelerinin Kuzey İsrail’e yaptığı sert saldırıların yanı sıra, Yemen’de Husi milislerini hedef alan bir operasyon da gerçekleştirdiğini açıkladı. Bu durum, bölgedeki gerginliğin daha da artmasına sebep olabiliyor.