İran Medyası Hayfa’ya Füze Vurdu

İran Devleti, İsrail’e yönelik füze saldırılarını başlattığını duyurdu. İsrail Ordusu ise, hava savunma sistemlerinin bu saldırılara karşı teyakkuzda olduğunu belirtti.

SİRENLER ÇALMAYA BAŞLADI

Füzeler, Tahran menzilinden fırlatılmaya başladı. İlk füzeler Tel Aviv’e ulaşırken, Demir Kubbe sistemi bu füzelere karşı savunma yapmaya çalışıyor. Füzelerin ateşlenmesiyle birlikte Tel Aviv’de sirenler çalmaya başladı.

İHA VE FÜZELER KULLANILIYOR

İran medyası, Hayfa ve Kuzey İsrail’e birçok füzenin isabet ettiğini aktardı. İran devlet televizyonu, saldırıda insansız hava araçları (İHA) ve füzelerin kullanıldığını duyurdu. Bu harekâtın başlaması ile birlikte, İsrail genelinde alarm durumu ilan edildi. İran’ın saldırıları, yalnızca Tel Aviv’i değil, işgal altındaki Filistin’in önemli bölgelerini de hedef alıyor. Operasyonun, İsrail’in İran’a yönelik hava saldırılarına misilleme olarak yürütüldüğü ve ayrıca İran’da hayatını kaybeden komutanlar, nükleer bilim adamları ve sivillerin intikamını içerdiği ifade ediliyor. İsrail ordusu, kısa bir süre önce İran’dan İsrail topraklarına yönlendirilen füzeleri tespit ettiğini bildirdi. İran medyası da yeni bir saldırı dalgasının başladığını açıkladı.

İSRAİL YEMEN’E SALDIRDI

İran füzelerinin Kuzey İsrail’e yönelik sert saldırılarının yanı sıra, İsrail Ordusu Yemen’de Husi gruplara yönelik saldırılar gerçekleştirdiğini belirtti.