İran, Misilleme Yapacak Mı?

İRAN’IN MİSİLLEME PLANI VE OLASILIKLAR

ABD’nin gerçekleştirdiği saldırıyı takiben, İran’ın yapacağı karşılık konusunda tartışmalar sürüyor. Savaşın genişleyip genişlemeyeceği veya sona erip ermeyeceği bu misillemelere bağlı durumda. İngiliz yayın organı BBC, ABD’nin rejim değişikliğini istemediğinin belirtilmesinin ardından İran’ın yanıtının daha sınırlı olabileceğine dair yorumlar yaptı. İran Devrim Muhafızları tarafından yapılan açıklamada, “Washington barışçıl tesislere saldırarak kendisini doğrudan ‘saldırganlığın ön cephesine’ yerleştirdi” denildi.

ORTADOĞU’DAKİ ABD ÜSLERİ HEDEF OLDU

BBC, ABD’nin Ortadoğu’daki askeri personeli ve tesislerinin potansiyel hedef haline geldiğini vurguladı. ABD, bölgede kalıcı üslerle birlikte yaklaşık 20 noktada 40 bin ila 50 bin asker bulunduruyor. Bu üslerin çoğu, İran’ın balistik füzelerinin menzilinde yer alıyor.

İRAN’IN SALDIRI LİSTESİ VE HEDEFLERİ

İngiliz Daily Telegraph, saldırı listesinde Irak ve Suriye’deki üslerin başı çektiğini aktardı. Olabilecek saldırı durumunda Amerikan askerlerinin hızlı bir şekilde hazırlık yapmaları gerektiği ifade edildi. İran’nın bölgedeki vekil güçlerini de harekete geçirebileceği olasılığı söz konusu. Hizbullah, Hamas, Irak’taki Şii milisler ve Yemen’deki Husilerin ABD hedeflerine saldırı düzenleme potansiyelinden bahsediliyor. Husilerin, Kızıldeniz’deki ABD gemilerini hedef alabileceği de duyuruldu.

HÜRMÜZ BOĞAZI’NDAKİ RİSKLER

İran’ın misilleme seçenekleri arasında Hürmüz Boğazı’nın kapatılması da yer alıyor. İran, bu stratejiye başvurarak, dünya petrol sevkiyatının önemli bir kısmını etkileyebilir. Hürmüz Boğazı’nın alternatif bir yolu olmadığından, petrol fiyatlarının yükselmesi korkusu yaşanıyor. ABD, bu riskle başa çıkmak için bölgeye ikinci bir uçak gemisi gönderdiği gibi F-22 ve F-35 uçaklarını da üslerde konuşlandırdı. New York Times, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney’in vereceği mesajla, İran’ın misillemesinin ne olacağının anlaşılabileceğini belirtti. Ancak Hamaney’in sığınaktaki durumu veya elektronik iletişim eksikliği nedeniyle halka seslenmesinin güçleştiği ifade ediliyor.