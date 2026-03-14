İran Ordu Komutanı Hatemi: Şehitlerin Kanı Yerde Kalmayacak

ABD-İSRAİL İRAN SAVAŞI 15. GÜNDE DEVAM EDİYOR

İran ve ABD arasındaki gerilim, 15. günde de sürmekte. Savaşın çevresindeki coğrafyalara hızla yayılmasıyla birlikte, iki taraftan gelen açıklamalar ve tehditler art arda gelmeye başladı. Bu çerçevede, İran Ordu Komutanı Tümgeneral Emir Hatemi, savaşla ilgili önemli bir beyanatta bulundu.

“DENİZCİLERİMİZ EŞİT BİR SAVAŞ MEYDANINDA DEĞİL”

Tümgeneral Hatemi, ABD’nin Hint Okyanusu’ndaki saldırısına ilişkin bir mesaj yayımladı. Hatemi, bu saldırıda 104 denizcinin yaşamını yitirdiğini belirterek, “Dena savaş gemisinin mürettebatı uluslararası bir tatbikattaki görevlerini tamamladıktan sonra dönüş yolunda sözde insan hakları savunucularının saldırısının hedefi oldu. Denizcilerimiz eşit bir savaş meydanında değil, uluslararası bir tatbikattaki barışçıl görevlerini tamamladıkları bir sırada hayatlarını kaybetti,” şeklinde konuştu.

“104 ŞEHİDİN KANI ASLA YERDE KALMAYACAK”

Hayatını kaybeden 104 denizcinin hatırasının İran’ın denizcilik tarihinde her zaman yaşatılacağını ifade eden Hatemi, “Hayatını kaybeden personelin ve kayıp denizcilerin hatırasını saygıyla anıyor, hayatını kaybedenlerin ailelerine, İran halkına ve ordudaki silah arkadaşlarıma başsağlığı ve taziye dileklerimi iletiyorum. Şunu özellikle vurguluyorum ki 104 şehidin kanı asla yerde kalmayacaktır,” dedi.

104 PERSONEL HAYATINI KAYBETTİ

Hindistan’da düzenlenen Milan 2026 tatbikatının ardından geri dönerken saldırıya uğrayan “IRIS Dena” firkateyni, Hint Okyanusu’nda Sri Lanka açıklarında hedef olmuştu. Olayın uluslararası sularda gerçekleştiği ve gemiden yardım çağrısı yapıldığı bildirildi. Bölgeye Sri Lanka donanmasına bağlı ekipler yönlendirilirken, İran ordusu, saldırıda 20’si kayıp olmak üzere toplam 104 personelin yaşamını yitirdiğini ve 32 kişinin de yaralandığını açıkladı.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Gündem

Gündem

Gündem

Gündem

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.