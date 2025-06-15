İran Saldırı Başlattı, Faaliyet Sürüyor

İSRAİL’İN SALDIRISI VE İRAN’IN MİSİLLEMESİ

İsrail’in İran’a yönelik başlattığı “Yükselen Aslan” operasyonu dün gece boyunca devam etti. Bu saldırılarda, aralarında İran Genelkurmay Başkanı Bakıri ve Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Selami’nin de bulunduğu en az 78 kişi yaşamını yitirdi. Ayrıca, çoğunluğunu sivil halkın oluşturduğu 320 kişi de yaralandı. İran ise, bu saldırıya karşı “Gerçek Vaat 3” adı altında karşı saldırı düzenledi.

SALDIRI DETAYLARI VE PATLAMALAR

İran’ın düzenlediği saldırıda, droneların yanı sıra yüzlerce balistik füze kullanıldı. Bu atışlar Tel Aviv’de büyük patlamalara yol açtı. Bazı füzeler İsrail’in hava savunma sistemi “Demir Kubbe”yi geçerek hedefe ulaşmayı başardı. Gece boyunca, İsrail’in karşı saldırıları da aralıklarla devam etti. İsrail, İran’ın batısındaki Mehrabad Havalimanı yakınlarını bombaladı ve bölgede yangınlar çıktı.

NÜKLEER TESİSLERE YÖNELİK HEDEFLER

İsrail güçleri, İran’ın Natanz, Fordo ve İsfahan’daki nükleer tesislerini de hedef aldı. İran, bu tesislerde sınırlı hasar oluştuğunu bildirdi. Ancak, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu, Natanz Nükleer Tesisi’nde radyasyon ve kimyasal sızıntı yaşandığını açıkladı. Son olarak, Tel Aviv’de gece boyunca siren sesleri durmadı ve bölgedeki gerilim devam ediyor.