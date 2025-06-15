İran Saldırı Başlattı, İsrail Vuruldu!

İSRAİL-İRAN ÇATIŞMASI DEVAM EDİYOR

İsrail’in İran üzerindeki “Yükselen Aslan” adını verdiği saldırısı ve İran’ın buna karşılık verdiği misilleme eylemleri, gece boyunca aralıklarla sürdü. Saldırılarda, aralarında İran Genelkurmay Başkanı Bakıri ve Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Selami gibi önemli askeri liderlerin bulunduğu en az 78 kişi yaşamını yitirirken, çoğunluğu sivil olmak üzere 320 kişi de yaralandı. İran ise İsrail’e yönelik “Gerçek Vaat 3” isimli bir saldırı başlattı. Bu saldırıda droneların yanı sıra yüzlerce balistik füze fırlatıldı ve Tel Aviv’de patlamalar meydana geldi. Bazı füzelerin İsrail’in etkili hava savunma sistemi “Demir Kubbe”yi aşarak patlamalara yol açtığı bildirildi.

NÜKLEER TESİSLER HEDFE ALINDI

Saldırılar aralıklarla devam ederken, gece yarısı İsrail, İran’ın batısındaki Mehrabad Havalimanı yakınlarına saldırı düzenledi ve bu sırada bölgede yangınlar çıktı. İsrail güçleri ayrıca, İran’ın Natanz, Fordo ve İsfahan’daki nükleer tesislerini de hedef aldı. İran, bu tesislerde kısıtlı hasar oluştuğunu bildirdi. Öte yandan, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu, Natanz Nükleer Tesisinde radyasyon ve kimyasal sızıntı yaşandığını duyurdu. Tel Aviv’de ise gece boyunca siren sesleri dinmedi.