ABD’NİN SALDIRISI VE AMACI

ABD, İsrail – İran savaşının onuncu gününde Iran’ın nükleer tesislerine yönelik bir müdahalede bulundu. Saldırı sonrası, ABD Başkanı Donald Trump, kurmaylarıyla birlikte kameralar karşısına geçerek Ulusa Selendiş konuşması yaptı. Trump, düzenlenen saldırının amacını “İran’ın nükleer zenginleştirme kapasitesini yok etmek ve nükleer tehdidi durdurmak” olarak belirledi. “Dünyanın bir numaralı terör destekçisi devletinin oluşturduğu nükleer tehdidi durdurmak” gerektiğini de vurguladı.

İRAN’A UYARI

Trump, “Kısa süre önce ABD ordusu İran rejiminin üç önemli nükleer tesisine büyük çaplı hassas saldırılar gerçekleştirdi. Fordo, Natanz ve İsfahan.” dedi. Saldırıların “muazzam bir askeri başarı” olduğunu belirten Trump, “İran’ın kilit nükleer zenginleştirme tesisleri tamamen yok edildi.” diye ekledi. “Ortadoğu’nun zorbası İran şimdi barış yapmak zorunda.” uyarısında bulundu. Ayrıca, “İran barış yapmazsa önümüzdeki saldırılar çok daha büyük olacak.” ifadesini kullandı.

GELECEKTEKİ TEHDİTLER

Trump, “İran ‘Amerika’ya ölüm, İsrail’e ölüm’ diyordu. Uzun zaman önce buna izin vermeyeceğime karar verdim.” diyerek geçmişteki tehditlere değindi. “İran’da ya barış olacak, ya da son sekiz günde tanık olduğumuzdan çok daha büyük bir trajedi yaşanacak.” dedi. Konuşmasında, “Unutmayın daha çok hedef var. Bu geceki, hepsinin en zoru ve belki de en ölümcül olanıydı.” diyerek diğer potansiyel hedeflere işaret etti. “Barış hemen gelmezse, diğer hedeflerin peşine hassasiyetle, hızla ve beceriyle düşeceğiz.” dedi.

TANRIYA DUADA BULUNDU

Trump, “Bu saldırıyı dünyada başka yapabilecek hiçbir ordu yok.” ifadesini kullandı. Ayrıca, “Tanrı’yı sevdiğimizi ve büyük ordumuzun onları koruduğunu söylemek istiyorum. Tanrı Orta Doğu’yu korusun. Tanrı İsrail’i korusun ve Tanrı Amerika’yı korusun.” sözleriyle konuşmasını tamamladı.