İran Şimdi Barış Yapmak Zorunda

AMERİKA, İSRAİL-İRAN SAVAŞINA MÜDAHALE ETTİ

ABD, onuncu gününde İsrail – İran savaşına dahil olarak İran’ın nükleer tesislerine yönelik saldırılar gerçekleştirdi. Saldırının hemen ardından kameraların karşısına geçen ABD Başkanı Donald Trump, ulusa sesleniş konuşması yaptı. Trump, İran’ın nükleer tesislerini hedef alma sebeplerinin “İran’ın nükleer zenginleştirme kapasitesini yok etmek ve dünyanın bir numaralı terör destekçisi devletinin oluşturduğu nükleer tehdidi durdurmak” olduğunu belirtti. Başkan Trump, “barış olmazsa diğer hedeflere yöneleceğiz” uyarısında bulundu.

İRAN’IN NÜKLEER TESİSLERİNE SALDIRI

Trump, “Kısa süre önce ABD ordusu İran rejiminin üç önemli nükleer tesisine büyük çaplı hassas saldırılar gerçekleştirdi. Fordo, Natanz ve İsfahan.” diye konuştu. “Bu gece dünyaya saldırıların muhteşem bir askeri başarı olduğunu söyleyebilirim.” diyerek İran’ın kilit nükleer zenginleştirme tesislerinin tamamen yok edildiğini dile getirdi. İran’a barış yapma çağrısında bulunan Trump, aksi takdirde daha büyük saldırıların olabileceğini ifade etti.

BÜYÜK BİR TRAJEDİ OLASILIĞI

Trump, “İran’da ya barış olacak, ya da son sekiz günde tanık olduğumuzdan çok daha büyük bir trajedi yaşanacak.” diyerek durumu kritik bir biçimde değerlendirdi. Saldırının zorluk derecesine dikkat çekerek, “Unutmayın daha çok hedef var. Bu geceki, hepsinin en zoruydu.” dedi. Trump, saldırının eşsiz askeri başarı olduğunu vurgulayarak, “Bu saldırıyı dünyada başka yapabilecek hiçbir ordu yok.” ifadesini kullandı.

DUA VE DESTEK VURGUSU

Son olarak, “Tanrı’yı sevdiğimizi ve büyük ordumuzun onları koruduğunu söylemek istiyorum. Tanrı Orta Doğu’yu korusun. Tanrı İsrail’i korusun ve Tanrı Amerika’yı korusun.” diye belirtti. Bu sözleriyle hem askeri gücün hem de manevi desteğin önemine vurgu yaptı.