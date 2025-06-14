İran, Siyonistler Bedel Ödeyecek

İRAN’IN DİNİ LİDERİNDEN SERT AÇIKLAMALAR

İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, İsrail’in İran aleyhine gerçekleştirdiği son saldırıların ardından ilk kez kamuoyuna açıklama yaptı. Hamaney, “Halkımız bilsin ki bu saldırının karşılığı hafif olmayacak. Yarım bırakılmış, eksik bir yanıt söz konusu olmayacak” şeklinde net bir mesaj verdi.

İSRAİL’E UYARI

Hamaney, İsrail’i hedef alarak, “Siyonistler işledikleri bu ağır suçun cezasız kalacağını sanmasın. Silahlı kuvvetlerimiz güçlü ve kararlı bir biçimde harekete geçecek, onları pişman edecek sonuçlar doğuracak” ifadelerini kullandı. Böylelikle, İran’ın bu durumu asla geçiştirmeyeceğini vurguladı.

ORDUNUN CEVABI GELECEK

İran’ın saldırılara karşı kararlı duruşunu ifade eden Hamaney, “Ordumuz bu alçak saldırının hesabını soracak. Siyonist rejim, bu cinayetin ardından iflah olmayacak. İran halkı emin olsun, bu meselede en küçük bir taviz dahi verilmeyecek” dedi. Bu açıklamalar, İran’ın ulusal güvenliğini koruma konusundaki iradesini ortaya koyuyor.