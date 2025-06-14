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İran Sokakları Afişlerle Dolduruldu!

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ORTA DOĞU’DA SAVAŞ EMARELERİ ARTMAKTA

Orta Doğu’da dünya genelinde endişe yaratan bir savaşın sesleri yükseliyor. Son bir haftalık dönemde Gazze, Suriye ve Lübnan’ı hedef alan İsrail, İran’a hava saldırıları düzenliyor. Bunun üzerine İran, füzeler ve farklı hava saldırıları ile İsrail’i ciddi şekilde vuruyor.

İRAN’DA SOKAKLAR HAREKETLENİYOR

İki ülke arasındaki çatışmalar devam ederken, İran sokakları da hareketleniyor. İran halkı, sokaklarını afişlerle donatarak bu gerilime tepkilerini gösteriyor.

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