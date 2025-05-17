“Iran Tehditlerden Korkmuyoruz”

İran CUMHURBAŞKANI’NDAN TRUMP’A SERT TEPKİ

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu turundaki açıklamalarına sert bir yanıt verdi. Pezeşkiyan, başkent Tahran’da İran Ordusu Deniz Kuvvetleri’ne ait bir donanma etkinliğinde yaptığı konuşmada, Trump’ın bölgede tehdit ve güvensizlik yaydığını belirtti. “Bir yandan barıştan söz ediyor, diğer yandan ise en gelişmiş toplu katliam araçlarıyla tehdit ediyor. Aynı anda hem barış savunucusu hem de öldürücü silahların destekçisi olunamaz” diyen Pezeşkiyan, “Bir başkanın ‘yıkıcı güce sahip bir silah ürettik’ demesi, barış ve küresel güvenlik mesajıyla çelişmektedir” şeklinde konuştu.

MÜZAKERE YANLISI VE TEHDİTTEN KORKMUYORUZ

Pezeşkiyan, müzakereler konusunda kararlı olduklarını belirterek, “Asla tehditten korkmuyoruz. Düşmanların baskı ve korkutmayla İran milletini temel insan haklarından vazgeçirebilecekleri düşüncesi boş bir hayaldir” dedi. Ayrıca, İsrail’in Gazze’de işlediği suçlara dikkat çekerek, “60 binden fazla masum insanı vahşice katleden bir rejim, insan haklarını savunduğunu iddia ediyor. Eğer soykırım yapanlar insanlık iddiasında bulunuyorsa, uluslararası toplum ahlaki ve hukuki ölçütlerini ciddi şekilde gözden geçirmelidir. Hem suç işleyip hem de adalet savunuculuğu yapılamaz” ifadelerini kullandı.

ULUSLARARASI ADALET VE TUTARLILIK EKSİKLİĞİ

Uluslararası alanda adalet ve tutarlılık eksikliğine vurgu yapan Pezeşkiyan, “Eğer bir suçu savunmazsan seni barışa karşı gösteriyorlar ama suçlular gibi konuşursan seni insan hakları savunucusu ilan ediyorlar. Bu yaklaşım ne mantıklı ne ahlaki ne de insani. Dünyada hiçbir onurlu insan bu tür bakış ve davranışlar karşısında boyun eğmez. Tek taraflı egemenliği kabul etmek özgürlük ruhuna ve adalete aykırıdır” dedi.

HAMANEY’DEN TRUMP’A YANIT

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, Trump’ın Orta Doğu turundaki açıklamalarına tepki gösterdi. Hamaney, “ABD Başkanı’nın bölgeye yaptığı ziyarette dile getirdiği bazı sözler, cevap verilmeye bile değmez. O kadar seviyesiz ifadeler ki hem kendisi hem de ABD halkı için utanç verici” ifadelerini kullandı.

KATLİAM İÇİN KULLANILAN GÜÇ

Trump’ın “Gücü barış için kullanacağız” söylemine de tepki gösteren Hamaney, “Trump yalan söyledi. O ve ABD yetkilileri, gücü hep Gazze’de katliam yapmak, savaş çıkarmak ve destekledikleri grupları korumak için kullandılar. Ne zaman barış için güç kullandılar ki?” dedi. Hamaney, ABD’nin Gazze’ye yönelik saldırılarda sağladığı desteği hatırlatarak, “Evet, güç aslında barış ve güvenlik için kullanılabilir. Bu yüzden biz de düşmanları rahatsız etse bile her geçen gün kendi gücümüzü artıracağız. Ama onlar bu amaçla gücü kullanmadı” ifadesini kullandı.