Dünya

İran Toplantısı Cenevre’de Başladı

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İRAN, ALMANYA, FRANSA VE İNGİLTERE ARASINDA TOPLANTI BAŞLADI

Cenevre’deki bir otelde İran ile Almanya, Fransa ve İngiltere arasında üst düzey katılımlı bir toplantı başladı. Toplantıya İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ve beraberindeki heyetler katılıyor. Uluslararası basın toplantıya yoğun ilgi gösteriyor. Görüşmelerde İran’ın nükleer programı ile İsrail’in İran’a yönelik saldırıları çerçevesinde gelişen çatışmaların ele alınması bekleniyor.

saldırılar durmadıkça müzakere olmayacak

Toplantı öncesinde Tahran’da İran devlet televizyonuna açıklama yapan İran Dışişleri Bakanı Erakçi, “Biz, ABD’yi İran’a yönelik saldırıda İsrail’in işbirlikçisi ve ortağı olarak görüyoruz. Siyonist rejimin saldırıları devam ederken ABD müzakere talebinde bulunuyor ve birkaç kez mesaj gönderdiler. Saldırı durmadıkça müzakere söz konusu olamaz” şeklinde yorumladı.

fransa’dan diplomatik adım

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesinin Dışişleri Bakanı Barrot’nun Cenevre’de Avrupalı ve İranlı mevkidaşlarıyla bir araya geleceğini belirterek, görüşmede İran’a nükleer konusundaki diplomatik ve teknik müzakere teklifini ileteceğini ifade etti. Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul, Cenevre’deki görüşmeler öncesi MDR radyosuna yaptığı açıklamada, “Mevkidaşlarımla beraber Cenevre’de bu görüşmeleri yürütmekten büyük memnuniyet duyuyorum ve başarılı olacağımızı umuyorum. Çünkü diplomatik görüşmeler her zaman askeri çatışmalardan daha iyidir” diye konuştu.

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