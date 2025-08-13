İran, UAEA ve İsrail’i suçladı

İRANLI ÜST DÜZEY YETKİLİDEN KATILIMCI AÇIKLAMALARI

İranlı öğrenciler, İslami tarafından yapılan açıklamalara göre, UAEA’nın Tahran’ın nükleer faaliyetlerine yönelik tutumunu eleştiriyor. İslami, “İsrail, Ajansa sızmış durumda ve bunu kullanarak ülkelerin gizli bilgilerini istismar ediyor” ifadesini kullanıyor. İsrail’in İran’a gerçekleştirdiği 12 günlük saldırılarda, UAEA’nın denetimi altındaki bazı merkezlerin defalarca roket ve değişik mühimmatlarla hedef alındığını hatırlatan İslami, ABD’nin de uzun zamandır İran’daki nükleer tesislere saldırı planları yaptığına dikkat çekiyor.

İSRAİL’İN ÇATIŞMA PROSESİNE GİRİŞİ

İsrail, 13 Haziran’da İran’ın değişik şehirlerindeki nükleer tesislere yönelik geniş çaplı saldırılar düzenleyerek ordunun üst komuta kademesini de hedef aldı. Bu saldırılar sonucunda, İran’da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve başka üst düzey komutanlar ile birlikte 9 nükleer bilim insanı yaşamını yitirdi. ABD ise, İsrail’e açık destek vererek 22 Haziran’da İran’ın Natanz, Fordo ve İsfahan’daki üç nükleer tesisine saldırı gerçekleştirdi.

ABD’NİN MİSLİ İLE İRAN’IN CEVABI

İran, ABD’nin saldırısına karşılık olarak 23 Haziran’da, ABD’nin Katar’daki El-Udeyd Hava Üssü’ne saldırdı. Bir gün sonra, 24 Haziran’da ABD Başkanı Donald Trump, İran ve İsrail arasında bir ateşkes sağlandığını duyurdu. Bu gelişmeler, bölgede gerginliğin daha da artmasına neden oluyor.