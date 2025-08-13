İran, UAEA ve İsrail’i suçladı

İRANLI RESMİLERDEN AÇIKLAMA

İranlı öğrenciler, İslami tarafından yapılan açıklamalara göre, UAEA’nın Tahran’ın nükleer faaliyetlerine yönelik tutumunu eleştiriyor. İslami, “İsrail, Ajansa sızmış durumda ve bunu kullanarak ülkelerin gizli bilgilerini istismar ediyor” şeklinde ifadeler kullanmış.

İSRAİL’İN SALDIRILARI VE ETKİLERİ

İslami, İsrail’in İran’a karşı 12 gün süren saldırılarında, UAEA’nın denetimindeki bazı merkezlerin defalarca roket ve farklı mühimmatlarla hedef alındığını belirtiyor. Ayrıca, ABD’nin uzun zamandır İran’daki nükleer tesislere yönelik saldırı planları yaptığına dikkat çekiyor.

BÜYÜK ÇAPLI OPERASYON VE SONUÇLARI

İsrail, 13 Haziran’da İran’ın çeşitli şehirlerindeki nükleer tesisler ve ordu komutanlığına yönelik geniş çaplı saldırılar gerçekleştirmişti. Bu saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve birkaç önemli komutanla birlikte 9 nükleer bilim insanı hayatını kaybetmişti. ABD ise 22 Haziran’da İsrail’e doğrudan destek vererek, İran’ın Natanz, Fordo ve İsfahan’daki nükleer tesislerine saldırı düzenlemişti. İran, ABD’nin saldırısına karşılık vermek için 23 Haziran’da, ABD’nin Katar’daki El-Udeyd Hava Üssü’nü hedef almış, ABD Başkanı Donald Trump da 24 Haziran’da İran ile İsrail arasında ateşkes sağlandığını duyurmuştur.