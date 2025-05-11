İran Ve Abd, Nükleer Görüşmelerde Sona Yaklaşıyor

İRAN VE ABD MÜZAKERECİLERİ YENİDEN BİR ARAYA GELİYOR

İranlı ve ABD’li üst düzey müzakereciler, İran’ın nükleer programıyla ilgili müzakerelere tekrar başlayacak. Trump’ın “anlaşma yapılamaması durumunda savaşı başlatacağını” dile getirdiği müzakereler, Orta Doğu’nun geleceğini belirleyecek öneme sahip. Hem İran hem de ABD, yıllardır devam eden nükleer krizin diplomasi yoluyla çözülmesini istediklerini ifade etse de, nihai bir anlaşmaya varmayı henüz başaramadı. Eğer müzakereler herhangi bir olumlu sonuca ulaşmazsa, Orta Doğu yeni bir savaşa sürüklenecek.

İRAN’IN TAVRI NET: TAVİZ VERMEYİZ

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile Trump’ın Orta Doğu özel temsilcisi Steve Witkoff, Umman aracılığıyla Maskat’ta dördüncü tur görüşmeleri gerçekleştirecek. ABD’nin İran’a yönelik tehditkar tutumu, Körfez ülkesinde büyük tepkilere yol açtı. İranlı yetkililer, bu yaklaşımın müzakerelere olumlu katkı sağlamadığını belirtti. Witkoff, Perşembe günü yaptığı açıklamada, İran’ın uranyum zenginleştirilmesinin tamamen durdurulması ve Natanz, Fordow ile İsfahan’daki tesislerin kapatılmasını istediğini belirtti. Witkoff, “Pazar günü yapıcı bir sonuca ulaşamazsak, görüşmeleri sürdürmeyeceğiz ve farklı bir yola başvuracağız” dedi.

MÜZAKERELERDE BELİRSİZLİK SÜRÜYOR

Witkoff’un ifadelerine cevap veren İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İran’ın nükleer haklarından asla taviz vermeyeceğini vurguladı. Arakçi, “İran bu görüşmeleri iyi niyetle sürdürüyor. Ancak bu görüşmelerin amacı İran’ın nükleer haklarını kısıtlamaksa, açıkça ifade ediyorum ki İran hiçbir hakkından geri adım atmayacak” dedi. İranlı yetkililer, Tahran’ın bazı sınırlamalara sıcak bakmasının karşılığında yaptırımların kaldırılmasını beklediğini belirtti. Ancak nükleer zenginleştirmeyi tamamen durdurmak ya da mevcut zenginleştirilmiş uranyumu teslim etmek, İran’ın katı çizgileri arasında yer alıyor. Müzakere heyetine yakın bir üst düzey İranlı yetkili, ABD’nin kamuoyuna yönelik talepleri ile müzakere masasında söylenenler arasında bir ayrım olduğunu ifade etti. Yetkili, “ABD kamuoyuna başka konuşuyor, masada başka şeyler söylüyor” diye belirtti.