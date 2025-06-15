“İran Ve İsrail Arasında Barış Olacak”

İRAN VE İSRAİL ARASINDA ANLAŞMA ÇAĞRISI

ABD Başkanı, Truth Social üzerinden TSİ ile 16.41’de yaptığı paylaşımda “İran ve İsrail bir anlaşma yapmalı ve yapacaklar da, tıpkı Hindistan ve Pakistan’ı anlaşmaya vardırdığım gibi” ifadesini kullandı.

BARIŞ UMUDU VE ÖRNEKLER

Trump, Sırbistan ve Kosova ile Mısır ve Etiyopya örneklerini belirterek, “Aynı şekilde, yakında İsrail ve İran arasında da BARIŞ olacak! Şu anda birçok telefon görüşmesi ve toplantı yapılıyor. Çok şey yapıyorum ama hiçbir şey için asla takdir görmüyorum, sorun değil, HALK bunu anlıyor.” dedi.

ORTA DOĞU’NUN GELECEĞİ

Başkan, çalışmalarının amacının Orta Doğu’yu yeniden “MUHTEŞEM” hale getirmek olduğunu vurgulayarak bu konudaki kararlılığını gösterdi.