İranlı Nükleer Bilimci Eşiyle Öldürüldü

İRANLI NÜKLEER BİLİM İNSANI HAYATINI KAYBETTİ

İranlı nükleer bilim insanı Dr. İsar Tabatabai’nin evinde uğradığı saldırıda eşiyle birlikte hayatını kaybettiği bildiriliyor. Mehr Haber Ajansına göre, Dr. Tabatabai, İran’ın nükleer sanayisine önemli katkılarda bulunmuş bir isim olarak öne çıkıyor. Eşinin ismi Mansure Haci Salim olan Tabatabai, geçtiğimiz hafta İsrail tarafından düzenlenen saldırılarda evinde yaşamını yitirdi. Haberde, saldırının detayları hakkında herhangi bir bilgi verilmedi.

İSRAİL’İN SALDIRILARIYLA BAŞLAYAN ÇATIŞMA

Nükleer Mühendislik alanında 2007 yılında doktora eğitimini tamamlayan Tabatabai, uzun yıllar boyunca İran’ın nükleer sanayi alanında çalışmalar yürütmüştü. Çatışma, İsrail’in 13 Haziran’da İran’ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesislere ve ordunun üst komuta kademelerine yönelik geniş çaplı saldırılar düzenlemesiyle başlamıştı. Bu saldırılarda, İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve diğer bazı üst düzey komutanların yanı sıra toplamda 9 nükleer bilim insanı hayatını kaybetti.

SALDIRILARIN ETKİLERİ VE TEPKİLER

İran Sağlık Bakanlığı, 21 Haziran’da yaptığı açıklamada, İsrail’in düzenlediği saldırılarda toplam sivil can kaybının 430’a ve yaralı sayısının da 3 bin 500’den fazla olduğuna dair bilgi verdi. İran ordusunun, İsrail’e karşı gerçekleştirdiği balistik füzelerle yapılan misilleme sonucunda ise 25 kişinin öldüğü, 2 bin 517 kişinin yaralandığı aktarıldı. Bu olayların ardından Türkiye başta olmak üzere birçok ülke, İsrail’i kınadı.