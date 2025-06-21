İranlı Nükleer Bilimci Eşiyle Öldürüldü

İRANLI NÜKLEER BİLİM İNSANI HAYATINI KAYBETTİ

İranlı nükleer bilim insanı Dr. İsar Tabatabai’nin evinde uğradığı saldırıda eşinin de hayatını kaybettiği bildiriliyor. Mehr Haber Ajansının aktardığına göre, İran nükleer sanayisine katkılarıyla bilinen Tabatabai, eşi Mansure Haci Salim ile birlikte İsrail’in düzenlediği geçen haftaki saldırılarda evinde öldürüldü. Saldırının ne zaman ve nasıl gerçekleştirdiğine dair herhangi bir bilgi verilmedi.

İSRAİL’İN BÜYÜK ÇAPLI SALDIRILARI

Nükleer Mühendislik alanında 2007’de doktora eğitimini tamamlayan Tabatabai, uzun yıllar boyunca İran’ın nükleer sanayisinde faaliyet gösterdi. İsrail’in İran’a yönelik artan saldırıları, 13 Haziran’da geniş çaplı operasyonlarla başladı ve İran’ın farklı şehirlerindeki nükleer tesisler ile ordunun üst komuta kademesinin hedef alınmasına neden oldu. Bu saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı yüksek rütbeli komutanların yanı sıra 9 nükleer bilim insanı da hayatını kaybetti.

CAN KAYBI VE YARALI SAYISI

İran Sağlık Bakanlığı, 21 Haziran’da yaptığı duyuruda, İsrail’in saldırılarında toplam sivil can kaybının 430’a, yaralının ise 3 bin 500’den fazla olduğuna dikkat çekti. İran ordusunun, İsrail’e yönelik gerçekleştirdiği misillemede 25 kişinin öldüğü, 2 bin 517 kişinin yaralandığı bildirildi. Türkiye başta olmak üzere birçok ülke, İsrail’in bu saldırılarını kınadı.