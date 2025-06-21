İranlı Nükleer Bilimci Eşiyle Öldürüldü

İRANLI NÜKLEER BİLİM İNSANI HAYATINI KAYBETTİ

İranlı nükleer bilim insanı Dr. İsar Tabatabai’nin evinde meydana gelen saldırıda eşiyle birlikte yaşamını yitirdiği bildiriliyor. Mehr Haber Ajansı’nın haberine göre, İran’ın nükleer sanayisine önemli katkılarda bulunduğu ifade edilen Tabatabai, eşi Mansure Haci Salim ile birlikte İsrail’in geçtiğimiz hafta düzenlediği saldırılar sonucunda evlerinde öldürüldü. Haberde, saldırının ne zaman ve hangi koşullarda gerçekleştirildiğine ilişkin herhangi bir ayrıntı verilmedi.

NÜKLEER ALANDA ÖNEMLİ GÖREVLER ÜSTLENDİ

Nükleer Mühendislik alanında 2007 yılında doktora eğitimini tamamlayan Tabatabai, yıllar boyunca İran’ın nükleer sanayiyle ilgili önemli çalışmalar yapmış bir bilim insanı olarak biliniyor.

İsrail, 13 Haziran tarihinde İran’ın birçok şehrindeki nükleer tesisler ve ordunun üst yönetimini hedef alan geniş bir saldırı gerçekleştirdi. Bu saldırılar sonucunda, İran’da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanların yanı sıra 9 nükleer bilim insanı da hayatını kaybetti. İran Sağlık Bakanlığı’nın 21 Haziran’da yaptığı açıklamada, İsrail’in saldırılarında toplam sivil kaybın 430 olduğu ve yaralı sayısının ise 3 bin 500’ün üzerinde olduğu belirtiliyor. Ayrıca, İran ordusunun İsrail’e gerçekleştirdiği balistik füze misillemesinde 25 kişinin öldüğü, 2 bin 517 kişinin yaralandığı açıklandı. Türkiye ve birçok ülke, İsrail’i bu saldırılar nedeniyle kınadı.