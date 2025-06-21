İranlı Nükleer Bilimci Eşiyle Öldürüldü

İRANLI NÜKLERE BİLİM İNSANINA SALDIRI

İranlı nükleer bilim insanı Dr. İsar Tabatabai, evinde uğradığı saldırıda eşiyle birlikte hayatını kaybetti. Mehr Haber Ajansına göre, Tabatabai, İran’ın nükleer sanayisine önemli katkılarda bulundu. Eşi Mansure Haci Salim ile birlikte, geçtiğimiz hafta İsrail tarafından düzenlenen saldırılarda evinde öldürüldü. Saldırının detayları ile ne zaman ve nasıl gerçekleştiği hakkında herhangi bir bilgi verilmedi. Nükleer Mühendislik alanında 2007 yılında doktora eğitimini tamamlayan Tabatabai, uzun yıllar boyunca İran’ın nükleer sanayi üzerine önemli çalışmalar yapmıştı.

İSRAİL’İN SALDIRILARI VE ÇATIŞMA ORTAMI

İsrail, 13 Haziran tarihinde İran’ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler ile ordunun üst komuta kademesine yönelik geniş çaplı saldırılar düzenledi. Bu saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlarla birlikte 9 nükleer bilim insanı da hayatını kaybetti. İran Sağlık Bakanlığı, 21 Haziran’da yaptığı açıklamada, İsrail’in saldırılarında toplam sivil can kaybının 430’a ulaştığını ve yaralı sayısının 3 bin 500’den fazla olduğunu bildirdi. İran ordusu da İsrail’e balistik füzelerle misilleme yaparak 25 kişinin ölümüne ve 2 bin 517 kişinin yaralanmasına sebep oldu. Ayrıca Türkiye de dâhil olmak üzere birçok ülke, bu saldırıları kınadı.