İranlı Nükleer Bilimci Eşiyle Öldürüldü

İRANLI NÜKLEER BİLİM İNSANI DR. İSAR TABATABAİ’YE YAPILAN SALDIRI

İranlı nükleer bilim insanı Dr. İsar Tabatabai’nin evinde uğradığı saldırıda eşi ile birlikte yaşamını yitirdiği bildiriliyor. Mehr Haber Ajansı’nın aktardığına göre, İran’ın nükleer sanayisine önemli katkılarda bulunduğu ifade edilen Tabatabai, eşi Mansure Haci Salim ile birlikte İsrail’in geçtiğimiz hafta düzenlediği saldırılarda evlerinde hayatlarını kaybetti. Haberde, saldırının ne zaman ve nasıl gerçekleştiğine dair detaylara yer verilmedi. Nükleer Mühendislik alanında 2007 yılında doktora çalışmalarını tamamlayan Tabatabai, uzun yıllar boyunca İran’ın nükleer sanayi alanında önemli çalışmalar yürütmüştü.

İSRAİL’İN GENİŞ ÇAPLI SALDIRILARI

İsrail, 13 Haziran tarihinde İran’ın farklı kentlerinde, özellikle nükleer tesisler ve ordunun üst komuta kademesini hedef alan geniş çaplı saldırılar gerçekleştirdi. Bu saldırılar sonucunda İran’da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve birçok üst düzey komutanın yanı sıra 9 nükleer bilim insanı da hayatını kaybetti. İran Sağlık Bakanlığı ise 21 Haziran’da yaptığı açıklamada, İsrail’in saldırılarında toplam sivil can kaybının 430, yaralı sayısının da 3 bin 500’ü aştığını bildirdi.

İRAN ORDUSUNUN MİSİLLESİ VE ULUSLARARASI TEPKİLER

İran ordusu, İsrail’e karşı balistik füzelerle yaptığı misillemede 25 kişinin ölümüne ve 2 bin 517 kişinin yaralanmasına neden oldu. Türkiye başta olmak üzere birçok ülke, İsrail’i bu saldırılarından dolayı kınadı. Bu durum, bölgedeki gerginliğin ve çatışmanın arttığını gösteriyor.