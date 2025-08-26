İranlı Yetkiliden Rusya Hakkında İddia

İRANLI YETKİLİDEN RUSYA İLE İLGİLİ İDDİALAR

İran’dan yayın yapan “Aparat” haber sitesine açıklamalarda bulunan Teşhis Konseyi Üyesi Muhammed Sadr, güncel konularla ilgili bazı önemli ifadeler kullandı.

RUSYA’YA GÜVEN OLMAZ

Sadr, İsrail’in İran’a yönelik saldırıları sırasında Rusya’nın beklentilere yanıt vermediğine dikkat çekerek, “Rusya’ya hiçbir şekilde güven olmaz. İsrail tüm savunma sistemlerimizi nasıl vurdu? Nereden biliyordu? Ruslar İsrail’e bilgi vermişti.” şeklinde konuştu. Ayrıca, İran’a S-400 hava savunma sistemleri ve Su-35 savaş uçakları temin edilmemesine de vurgu yaptı.

RUSYA İLE ÇATIŞMA OLMAZ

Sadr, Rusya’nın ve İran arasındaki “stratejik ortaklık” anlaşmasını faydasız bir “boş” anlaşma olarak tanımladı. ABD ile İran’ın bir gün karşı karşıya gelmesi durumunda Rusya’nın çatışmaya girmeyeceğini belirtti. “Bir gün ABD’yle İran karşı karşıya gelirse, Rusya, ABD’yle çatışmaya girer diye düşünmeyin, böyle bir şey yok, bunlar tamamen hayal.” ifadesini kullandı.

İSRAİL’İN SALDIRILARI VE ÇATIŞMA SÜRECİ

İsrail, 13 Haziran’da İran’ın farklı şehirlerinde bulunan nükleer tesisler ve ordunun üst komuta kademesine yönelik geniş kapsamlı saldırılar gerçekleştirmişti. Bu saldırılarda İran’ın Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı, bazı üst düzey komutanlar ve 9 nükleer bilim insanı hayatını kaybetmişti. ABD, 22 Haziran’da İran’ın Natanz, Fordo ve İsfahan’daki üç nükleer tesisine de saldırı düzenlemişti. İran, buna yanıt olarak 23 Haziran’da ABD’nin Katar’daki El-Udeyd Hava Üssü’ne saldırı gerçekleştirmiş ve ABD Başkanı Donald Trump, 24 Haziran’da iki ülke arasında ateşkes sağlandığını duyurmuştu.