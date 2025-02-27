Spor

İrfan Can’dan Milli Takım Yorumu

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GAZİANTEP FK MAÇINI KAZANAN FENERBAHÇE

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu’nun son karşılaşmasında, deplasmanda Gaziantep FK’yi 4-1 mağlup eden Fenerbahçe, çeyrek finale seri başı olarak adını yazdırdı. Maçta yaptığı etkileyici kurtarışlarla dikkat çeken kaleci İrfan Can Eğribayat, maçın ardından forma rekabetine dair açıklamalarda bulundu.

İRFAN CAN EĞRİBAYAT’IN REKABET AÇIKLAMASI

İrfan Can Eğribayat, Livakovic’in dönüşünün kendisi için önemli olduğunu belirterek, “Fenerbahçe’ye geldiğimden beri her oynadığım maçta elimden geleni yapıyorum. Hocalarım fırsat verirse devam edip oynuyorum, vermezse bekliyorum. İyi bir ivme yakaladım çok şükür. Hocamız da bana güveniyor, güvenini hissettiriyor, sağ olsun. Devam edeceğiz. Livakovic döndü ama artık hocanın kararı. Sadece kalede değil her mevkide ciddi rekabet var” dedi.

A MİLLİ TAKIM’A YÖNELİK DÜŞÜNCELER

Fenerbahçe’nin efsane kalecisi Volkan Demirel’in “Fenerbahçe’de birinci kaleci olur” açıklamalarına da yanıt veren Eğribayat, “Öncelikle kulübümüzün efsane kaptanı Volkan Ağabey’e teşekkür ederim. Babalarımızı yakın zamanda kaybettik. Birbirimizi aradık, teselli verdik, kolay bir dönem değildi. Bana böyle devam et dedi. Aynı şekilde devam ediyorum. Hem taraftarlarımızı hem rahmetli babamı gururlandırmak için elimden geleni yapıyorum. Milli Takım hocalarımızın kararı. Ben sahada elimden geleni yapıyorum. Oynamaya devam ettiğim sürece beni de değerlendirmek isterler inşallah” şeklinde değerlendirdi.

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