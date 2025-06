İrfan Can Kahveci Süper Lig’e Geçti

TRANSFER GELİŞMELERİ

Fenerbahçe’nin başarılı futbolcusu İrfan Can Kahveci için Süper Lig’de önemli bir transfer durumu ortaya çıktı. Bu sezon takımda düzenli olarak forma bulamayan ve ayrılmaya hazırlanan İrfan Can Kahveci’ye ezeli rakibi talip oldu. Detaylar haberin devamında yer alıyor.

KULÜBEYE HAPSLANDI

Fenerbahçe’de bu sezon İrfan Can Kahveci’nin durumu sıkıntılı bir hale geldi. Jose Mourinho yönetiminde beklenen performansı gösteremeyen ve sezon sonu için takımdan ayrılması konuşulan İrfan Can Kahveci için transfer süreci başladı. Geçtiğimiz sezon İsmail Kartal’ın teknik direktörlüğü döneminde büyük başarılar elde eden İrfan Can Kahveci, bu sezon ise sahada pek görünmüyor.