İrfan Değirmenci Gay Olduğunu Açıkladı

İRFAN DEĞİRMENCİ’NİN LGBT KİMLİĞİ HAKKINDAKİ AÇIKLAMALARI

Gazeteci İrfan Değirmenci, geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Batının insanlığı ifsat projesi olan LGBT sapkınlığını savunanlar benim müslüman Kürt kardeşlerimin ezeli düşmanıdır” şeklindeki ifadelerinin ardından X hesabı üzerinden LGBT kimliğini açıkladı. İrfan Değirmenci’nin bu çıkışı, sosyal medyada geniş yankı buldu.

TAKDIR VE LİNÇLERLE KARŞILAŞTI

Yapılan açıklamaları ve sosyal medya paylaşımları nedeniyle hem destekçilerinden hem de karşıt görüşlü kişilerden yoğun tepkiler alan İrfan Değirmenci, bu yıl daha fazla cesaret gösterdiğini belirtti. “Cesaretimden ötürü sokakta takdir ediliyorum” sözleriyle, olumlu geri dönüşler aldığını dile getirdi.

DW PROGRAMINDAKİ SÖZLERİ

Son günlerde DW’nin +90 programına katılan İrfan Değirmenci, gay olduğunu açıkladıktan sonra, birçok insan tarafından takdir edildiğini belirtti. Konuşmasında “Ben geçen yıl gay olduğumu tweetledikten sonra sosyal medya üzerinden tahmin edebileceğiniz linçlere maruz kaldım. Ama sokakta beni gördükleri zaman cesaretimden dolayı beni tebrik edenler de oluyor” ifadesini kullandı. Değirmenci, “Ne tebrik ediyoruz, ne de linçler. Sadece ‘benimle ilgili söz söyleme hakkını sana kim verdi?’ diye sormak istiyoruz. Hem ülkeyi yönetenlere hem de bizi yönetmeye çalışanlara” diyerek toplumun bu konudaki tutumuna dikkat çekti.