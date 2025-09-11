İrlanda’dan Tepki: Katılmayacağız, İSRAİL olursa

İRLANDA’DAN YENİ TEPKİ
Dünyadan İsrail’e yönelen tepkiler devam ediyor. İspanya’nın ardından İrlanda da benzer bir karar aldı. İrlanda kamu yayıncısı RTE, temmuz ayında gerçekleştirilen Avrupa Yayın Birliği (EBU) genel kurulunda birçok üyenin İsrail’in Eurovision’a katılımına ilişkin kaygılarını dile getirdiğini belirtti.
EUROVISION’DA İRLANDA YOK
Açıklamada, “İsrail’in katılmaya devam etmesi halinde, İrlanda’nın 2026 Eurovision Şarkı Yarışması’na katılmayacağını, nihai kararı EBU’nun alacağı karardan sonra vereceğimizi açıklıyoruz.” ifadeleri kullanıldı. EBU’nun istişare başlattığı ve ceza almadan yarışmadan çekilme süresini uzatmasından memnuniyet duyulduğu vurgulandı.
GAZZE’DEKİ DURUM ENDİŞE VERİYOR
Gazze’de yaşanan can kayıpları nedeniyle İrlanda’nın yarışmaya katılmasının “vicdansızca” olacağı kaydedildi. RTE’den yapılan açıklamada, “Gazze’de gazetecilerin hedef alınarak öldürülmesinden, yabancı gazetecilerin bölgeye girişine izin verilmemesinden ve hayatta kalan esirlerin yaşadığı durumdan endişe duymaktayız.” denildi.