İrlanda’dan Tepki: Katılmayacağız, İSRAİL olursa

İRLANDA’DAN YENİ TEPKİ

Dünyadan İsrail’e yönelen tepkiler devam ediyor. İspanya’nın ardından İrlanda da benzer bir karar aldı. İrlanda kamu yayıncısı RTE, temmuz ayında gerçekleştirilen Avrupa Yayın Birliği (EBU) genel kurulunda birçok üyenin İsrail’in Eurovision’a katılımına ilişkin kaygılarını dile getirdiğini belirtti.

EUROVISION’DA İRLANDA YOK

Açıklamada, “İsrail’in katılmaya devam etmesi halinde, İrlanda’nın 2026 Eurovision Şarkı Yarışması’na katılmayacağını, nihai kararı EBU’nun alacağı karardan sonra vereceğimizi açıklıyoruz.” ifadeleri kullanıldı. EBU’nun istişare başlattığı ve ceza almadan yarışmadan çekilme süresini uzatmasından memnuniyet duyulduğu vurgulandı.

GAZZE’DEKİ DURUM ENDİŞE VERİYOR

Gazze’de yaşanan can kayıpları nedeniyle İrlanda’nın yarışmaya katılmasının “vicdansızca” olacağı kaydedildi. RTE’den yapılan açıklamada, “Gazze’de gazetecilerin hedef alınarak öldürülmesinden, yabancı gazetecilerin bölgeye girişine izin verilmemesinden ve hayatta kalan esirlerin yaşadığı durumdan endişe duymaktayız.” denildi.

Spor

Ronaldinho’nun Oğlu Hull City’ye Geçti

Ronaldinho'nun oğlu Joao Mendes, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City ile bir yıllık anlaşma yaptı. Spor dünyasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
Medya

M. A. Ersoy, TMSF Toplantı Yapıldı

Yayın grubu ve Doğa Kolejleri ile ilgili yeni sürecin ele alındığı toplantıda, iş akışının aynı şekilde süreceği belirtildi. Genel yayın yönetmeni bu bilgiyi paylaştı.

