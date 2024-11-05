İş Adamı Kayıp Olunca Ortak İfadesi

KAYIP İŞ ADAMI İLE İLGİLİ BAŞVURU

20 Ekim 2024 tarihinde Sultangazi Polis Merkezi’ne başvuran 48 yaşındaki Şerif Ataş, iş adamı kardeşi Recep Ataş’a 19 Ekim 2024 tarihinden beri ulaşamadıklarını belirtti. Şerif Ataş, kardeşi Recep’in son olarak iş yerinden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alamadıklarını ifade ederek yardım talebinde bulundu. Bunun üzerine polis, kayıp iş adamını bulmak için araştırmalara başladı.

Polisin başlattığı soruşturma çerçevesinde Recep Ataş’ın iş yeri ortağı olan Sedat T.’nin ifadesine başvuruldu. Sedat T., öğle saatlerine kadar Recep Ataş ile birlikte iş yerinde olduklarını, daha sonra dışarı çıktıklarını söyledi. Yolda, Recep Ataş’ın bir işinin bulunduğunu belirterek araçtan indiğini aktaran Sedat T., o günden sonra kendisinden bir daha haber almadığını ve sürekli onu aradığını dile getirdi.