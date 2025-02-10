İş Yerinden 250 Ton Arpa Çaldı

Olay, dün saat 01.30 sularında merkeze bağlı Karatay ilçesindeki Saraçoğlu Mahallesi’ndeki bir iş yerinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan işletmenin yetkilileri tonlarca arpanın eksik olduğunu fark ettiklerinde durumu 112 Acil Çağrı Merkezine iletti. İhbarın ardından olay yerine Karatay İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri görevlendirildi.

GÜVENLİK KAMERALARINDAKİ ŞÜPHELER

Polis, güvenlik kameralarının bir hafta önce iptal edildiğini tespit etti. Elde edilen bilgiler doğrultusunda gece bekçisi olarak çalışan 31 yaşındaki Hüseyin E.’nin iş yerine ait silodan yakın zamanda iki kamyon ile çıkış yaptığı belirlendi. Bu tespit üzerine polis ekipleri, kamyonları takibe aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda kamyonlar, Karatay ilçesi içerisinde bulundu.

GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİLER

İş yeri bekçisi Hüseyin E. ile birlikte arkadaşları Muhammed D. (34) ve Bayram Ü. (35) gözaltına alındı. İş yerinde teslim alınan 50 ton arpa, iki kamyonla geri getirildi. Gözaltına alınan üç şüpheli, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Hüseyin E., emniyetteki ifadelerinde “Farklı zamanlarda da iş yerinden toplamda yaklaşık 250 ton arpa çaldık. Son olayda iki kamyon sürücüsü arkadaşım geldi ve araçlara 50 ton kadar arpa aldık. Pişmanım, bir anlık şeytana uydum” şeklinde konuştu. Şüphelilerin emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.