İşçi, Alacak İçin Kule Vince Çıktı

İNŞAATTAKİ İNTİHAR GİRİŞİMİ

Adıyaman merkez Varlık Mahallesi’nde inşaatta çalışan bir işçi, iddialara göre alacağını tahsil edemediği gerekçesiyle kule vincin üzerine çıkarak intihar girişiminde bulundu.

EKİPLER HIZLA HAREKETE GEÇTİ

Olayı duyan yetkililer, sağlık, itfaiye ve polis ekiplerini hemen olay yerine sevk etti. Güvenlik önlemleri alınırken, işçiyi ikna etmek için uzun bir süre boyunca çaba harcandı.

İKNA OLDU VE İNDİRİLDİ

Uzun süren görüşmeler sonunda işçi, görevlilerin çabaları sonucu ikna edildi ve bulunduğu yerden indirildi. Başarılı bir ikna sürecinin ardından işçinin ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldüğü öğrenildi.