Gündem

İşçi, Alacak İçin Kule Vince Çıktı

isci-alacak-icin-kule-vince-cikti

İNŞAATTAKİ İNTİHAR GİRİŞİMİ

Adıyaman merkez Varlık Mahallesi’nde inşaatta çalışan bir işçi, iddialara göre alacağını tahsil edemediği gerekçesiyle kule vincin üzerine çıkarak intihar girişiminde bulundu.

EKİPLER HIZLA HAREKETE GEÇTİ

Olayı duyan yetkililer, sağlık, itfaiye ve polis ekiplerini hemen olay yerine sevk etti. Güvenlik önlemleri alınırken, işçiyi ikna etmek için uzun bir süre boyunca çaba harcandı.

İKNA OLDU VE İNDİRİLDİ

Uzun süren görüşmeler sonunda işçi, görevlilerin çabaları sonucu ikna edildi ve bulunduğu yerden indirildi. Başarılı bir ikna sürecinin ardından işçinin ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldüğü öğrenildi.

ÖNEMLİ

Flaş

Zastava 1100 15 Bin Euro’ya Satıldı

Karabük'te 44 yıl boyunca saklanan Fiat lisanslı Zastava 1100, 15 bin Euro'ya satılarak yeni sahibine geçti. Araç, bakım sonrası fuarlarda sergilenecek.
Gündem

Ankara’da Aksamalar Meydana Geldi

Ankara'da yaşanan sağanak ve dolu yağışı, halk ve sürücüler için zorlu anlar yaratarak cadde ve sokaklarda su taşkınlarına neden oldu. Bazı yollar adeta göle dönüştü.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.