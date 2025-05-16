İşçi Alımı İçin Başvurular Başladı!

İŞÇİ ALIM BAŞVURULARI BAŞLADI

OGM’nin yayımladığı ilana göre, işçi alımı başvuruları 15 Mayıs’ta başladı ve 20 Mayıs 2025’e kadar İŞKUR aracılığıyla yapılabiliyor. Adaylar arasında belirlenen şartları taşıyanlar için kura çekimi gerçekleştirilecek. Kura tarihi ve yeri, Orman Genel Müdürlüğü tarafından önümüzdeki günlerde duyurulacak. Kura sonrasında sözlü ve uygulamalı sınavlar gerçekleştirilecek.

BAŞVURU ŞARTLARI

Alım yapılacak kadrolar için adayların genel şartları karşılaması gerekiyor. Bu şartlar arasında Türk vatandaşı olma, başvuru süresinin son tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olma, belirli suçlardan mahkum olmama, kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olma, talep edilen öğrenim durumu ve diğer özel şartlara sahip olma gibi kriterler yer alıyor. Ayrıca, adayların herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olması ve İŞKUR ilanında belirtilen yerleşim biriminde ikamet etmesi de zorunlu.

SINIRLI BAŞVURU HAKKI

Adaylar, yalnızca bir meslek için başvuru yapabilecek. Başvuru şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ise iptal edilecek. İşçi alımı sürecine dair kura yeri ve tarihi gibi detayların ise OGM tarafından en kısa zamanda açıklanması bekleniyor.