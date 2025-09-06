İşçi Kule Vince Çıktı İntihar Girişimi

ALACAK TAHSİLİ İÇİN İNTİHAR GİRİŞİMİ

Adıyaman merkez Varlık Mahallesi’nde bir inşaatta çalışan bir işçi, belirtilen alacağını tahsil edemediği iddiasıyla kule vincin üzerine çıkarak intihar girişiminde bulundu.

OLAY YERİNDE KAPSAMLI GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri hemen sevk edildi. Çevrede geniş güvenlik önlemleri alınırken, işçiyi ikna etmek için uzun bir çaba sarf edildi.

Görevlilerin yürüttüğü görüşmeler sonucunda işçi ikna edilerek vincin tepesinden indirildi. Daha sonra işçinin ifadesini almak üzere polis merkezine götürüldüğü öğrenildi.