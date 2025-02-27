İşçi Ücretlerine Zam Talebi Sunuldu

ORTAK ZAM TALEBİ SUNULDU

TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ, kamu işçilerinin 2025-2026 yıllarındaki ücret artışlarının belirlenmesi için hazırladıkları Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolüne dair ortak zam talebini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına iletti. Bu taslak, 600 binden fazla işçiyi etkileyen önemli bir gelişme olarak öne çıkıyor.

İLK TALEPLER NETLEŞTİ

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan işçileri ilgilendiren 21 maddelik taslakta, öncelikle en düşük günlük ücretin 1800 liraya çıkarılması isteniyor. Bu artışın ardından işçilere kıdem zammı yapılması ve bu zammın 2025’in ilk altı ayı için yüzde 50 olarak belirlenmesi talep ediliyor.

ZAM ORANLARI İLE İLGİLİ TALEPLER

İki konfederasyon, 2025’in ikinci altı ayı ile 2026’nın ilk ve ikinci altı aylarında ücretlere yüzde 25 zam yapılmasını ve her dönem için de yüzde 10 refah payı verilmesini talep ediyor. Ayrıca, talep edilen zam oranları enflasyonun altında kalırsa, ortaya çıkacak enflasyon farkının işçilere ödenmesi gerektiği de vurgulanıyor.